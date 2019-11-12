GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Cari fazla rekorlara devam ediyor

12.11.2019 12:01

Son güncelleme : 12.11.2019 12:01
Türkiye`nin son 12 aylık cari işlemler hesabı eylülde 5 milyar 895 milyon dolar cari fazla vererek, rekor tazeledi.



AA

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin tedbir ve uygulamalarıyla geçen yılın  ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 58 milyar  dolardan kademeli olarak geriledi. Yıllıklandırılmış cari açık ekonomideki  dengelenme sürecinin etkisiyle 12 ay boyunca daraldı.

Cari işlemler hesabı bu yılın haziran ayıyla birlikte dört ay boyunca  üst üste cari fazla vererek, eylül döneminde 5 milyar 895 milyon dolarla rekor  tazeledi. Bu yılın haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde sırasıyla 1,2, 4,7 ve  5,3 milyar dolarlık cari fazla verildi.

Böylece temmuz ve ağustos dönemlerindeki 4,7 milyar dolar ve 5,3  milyar dolar, Merkez Bankası'nın yayımladığı veri seti dönemi dikkate alındığında  en yüksek yıllıklandırılmış cari fazlalar olarak kayıtlara geçti.

"ENERJİ VE ALTIN DIŞI CARİ FAZLA 47,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde piyasa beklentisinin eylülde 2 milyar dolar cari fazla  verilmesi yönünde olduğunu belirtti.

Yıllıklandırılmış cari fazlanın 5,9 milyar dolara iyileşmesiyle  birlikte GSYH 'ya oranının yüzde 0,8'e yükseldiğini ifade eden Bürümcekçi, veri  setinin yayımlandığı dönemin en yüksek seviyesine ulaşıldığını söyledi.

Bürümcekçi, "Ekim ayı  gümrük dış ticaret öncü verileri geçen yıla  göre daha yüksek dış açığa işaret ederek cari fazladaki yükselişin sonuna  geldiğimizi de düşündürmekte." dedi.

Manşet verideki iyileşmenin yanı sıra, cari dengenin temel eğilimi  açısından takip edilen enerji dışı cari dengenin 41,5 milyar dolar fazla ve  enerji ve altın dışı (çekirdek) cari dengenin ise 47,7 milyar dolar fazlaya  yükseldiğini vurgulayan Bürümcekçi, cari işlemler dengesinde eylül ayında  gözlenen iyileşmede, hizmetler dengesinin yüksek fazla vermesinin ana etken  olduğunu kaydetti.

"YILI SINIRLI FAZLA İLE KAPATABİLİRİZ"

Bürümcekçi, cari dengedeki iyileşme döneminin sonuna gelinmiş  olabileceğini, bunun da büyümenin seyrine bağlı olduğunu söyledi.

Geçen yıl cari açığı artıran faktörlerin başında gelen enerji  ticaretindeki gelişmelerin devam edip etmeyeceğinin kritik olduğunu belirten  Bürümcekçi, petrol fiyatlarının son dönemdeki gerileme ile 2018 yılı  ortalamasının (72 dolar) altına inmesinin cari açığı azaltıcı etki getirmeye  devam ettiğini dile getirdi.

Bürümcekçi, altın ticaretinde geçen yıl ocak-eylül döneminde verilen  7,7 milyar dolarlık net açığın, 2019'un aynı dönemde 5,2 milyar dolara  gerilediğini ifade etti.

Buna ek olarak, turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini  koruması ile toparlanma göstermeye devam edeceğini söyleyen Bürümcekçi, şunları  kaydetti:

"Ancak, milli gelir büyümesi baz etkisinin de devreye girmesiyle daha  güçlü artışlar kaydedecektir. Bu gelişmenin, dış ticaret açığında yıllık bazda  karşılaştırmalarda da artış getirebileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, AB pazarı ve  genel olarak küresel çapta büyümede gözlenen yavaşlamanın ihracat artış hızımızı  olumsuz etkilemeye devam ettiği izlenmektedir. Bu doğrultuda, ekim sonunda 5  milyar dolar fazlaya gerilemesini beklediğimiz son 12 aylık cari işlemler  hesabının, 2019 yıl sonunda çok daha sınırlı fazla ile yılı kapatabileceğini  düşünmekteyiz."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:45103.815
Değişim :  0,68% |  696,40
Açılış :  103.452  
Önceki Kapanış :  103.118  
En Yüksek
103.923 En Düşük
103.452
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARSAN 2,88 10.253.813 % 20,00  
OZGYO 1,35 121.133.270 % 16,38  
ISBTR 25.656,50 256.565 % 15,00  
YAPRK 4,74 1.341.126 % 13,67  
EDIP 1,08 8.794.313 % 12,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3892 7,4262 % -0,12  
Frank 5,7838 5,8186 % -0,09  
Riyal 1,5356 1,5433 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.453 1.453 -1,93  
Altın Gr. 270 270 -0,37  
Cumhuriyet 1.793 1.820 -11,00  
Tam 1.787 1.831 -7,74  
Yarım 864 886 -3,75  
Çeyrek 433 443 -1,87  
Gümüş.Ons 16,75 16,78 -0,09  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 -0,02  
B. Petrol 62,38 62,38 0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru