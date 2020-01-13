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Cari işlemler hesabı üst üste 6 aydır fazla veriyor

13.01.2020 13:59

Son güncelleme : 13.01.2020 13:59
Türkiye`nin son 12 aylık cari işlemler hesabı Kasım 2019`da 2 milyar 725 dolarla üst üste altı aydır fazla veriyor.



AA

Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte makro verilerde iyileşme  gözlenirken, bunun en güzel örneği cari işlemler hesabında görüldü. 2018'de 60  milyar dolara yaklaşan 12 aylık cari açık, hükümetin aldığı tedbir ve uygulamaya  başladığı yeni kararlarla düşüş trendine girdi.

2018'in yılın ikinci yarısından itibaren cari açıkta başlayan gerileme  bir yılın ardından cari fazla konumuna yükseldi. Geçen yılın haziran ayından  itibaren başlayan cari fazla üst üste altıncı ayına girdi. Kasım 2019'da 12 aylık  cari fazla bir önceki aya göre 1,6 milyar dolar azalışla 2 milyar 725 milyon  dolar olarak gerçekleşti. Kasım 2018'de yıllıklandırılmış cari açık 33,4 milyar  dolar düzeyinde bulunuyordu. Cari işlemler hesabı kasımda dört ayın ardından  aylık bazda 518 milyon dolar açık verdi.

Analistler, Türk ekonomisinin 2020'de potansiyel büyümesine  yakınsamasıyla birlikte cari fazlanın artık daha fazla artmasının  beklenmeyeceğini ve cari işlemler hesabının da yeni akışına doğru yöneleceğini  dile getirdi.

"CARİ FAZLADA BAŞLAYAN GERİLEMENİN NE BOYUTA ULAŞACAĞI BÜYÜMENİN SEYRİNE BAĞLI OLACAK"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmelerde kasımda cari açığın 518 milyon dolarla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Aralık 2019 dönemin gümrük dış ticaret öncü verilerinin 2018'e göre  daha yüksek dış açığa işaret ettiğini bildiren Bürümcekçi, bu gelişmeyle birlikte  değerlendirildiğinde cari fazlada başlayan gerilemenin süreceğini söyledi.

Bürümcekçi, kasımda cari açıkta gözlenen gerilemede dış ticaret  açığının yükselmesinin ana etken olduğunu ifade etti.

Cari fazlada başlayan gerilemenin ne boyuta ulaşacağının büyümenin  seyrine bağlı olacağını vurgulayan Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Önceki yıl cari açığı artıran faktörlerin başında gelen enerji  ticaretindeki gelişmelerin devam edip etmeyeceği kritik görünürken, petrol  fiyatlarının son dönemdeki artışa rağmen 2018 yılı ortalamasının (72 dolar)  altında kalması cari açığı azaltıcı etki getirmeye devam etmektedir.  Altın  ticaretinde ise geçen yıl ilk onbir ayda verilen 8,2 milyar dolar net açık bu yıl  aynı dönemde 7,9 milyar dolarla sınırlı gerilemiştir. Buna ek olarak, turizm  gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini koruması ile toparlanma göstermeye  devam edeceği beklenmelidir. Ancak, milli gelir büyümesi baz etkisinin de devreye  girmesiyle son çeyrek ve takip eden çeyreklerde daha güçlü artışlar  kaydedecektir.

Bu gelişmenin, dış ticaret açığında yıllık bazda karşılaştırmalarda da  belirgin artışlar getireceğini düşünmekteyiz. Ayrıca, AB pazarı ve genel olarak  küresel çapta büyümede gözlenen yavaşlamanın ihracat artış hızımızı olumsuz  etkilemeye devam ettiği izlenmektedir. Bu doğrultuda, aralık sonunda 1,5 milyar  dolar fazlaya gerilemesini beklediğimiz son 12 aylık açığın, 2020 yılını 20-25  milyar dolar aralığında açık ile YEP tahmini üzerinde kapatabileceğini  düşünmekteyiz."

"2019'U 1 MİLYAR DOLARIN HEMEN ALTINA CARİ FAZLA İLE TAMAMLAYABİLİRİZ"

TSKB ekonomisti Şakir Turan da kasım ayında mevsimsel etkilerle  turizmin katkısı azalırken, dış ticaret açığındaki genişlemeyle cari işlemler  hesabında sınırlı açık oluştuğunu söyledi.

Kasım ayında cari işlemler hesabının yeniden açık vermesine dış  ticaret açığındaki genişlemenin neden olduğunu belirten Turan, "Finansman  tarafında ise kasımda doğrudan yabancı yatırımlardaki belirgin azalışa karşın  portföy girişleri ve uzun vadeli borçlanma öne çıkıyor." dedi.

Turan, kasım cari açık verilerinin iç talep ve ithalat artışının  etkilerini yansıtırken, 2019'un 1 milyar doların hafif altında bir cari fazla  ile tamamlanabileceğini bildirdi.

Mevsimsel etkilerle birlikte bu eğilimin bir süre daha devam  edeceğinin altını çizen Turan, "2020 yılında 18 milyar dolar ve GSYH'ya oran  olarak yüzde 2 civarında cari açık öngörüyoruz. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma  ve iç talepteki toparlanmanın boyutunun cari açıktaki genişleme açısından kritik  olacağını değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, mevcut küresel düşük faiz  ortamında bu açığın finansmanında önemli bir zorlukla karşılaşılmayacağını  düşünüyoruz." değerlendirmesinde yaptı.

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen ise kasımda  piyasa beklentilerinin üzerinde cari açık verildiğini belirterek, "2019 yılsonu  fazla tahminimizi 1,5 milyar dolar civarına çekiyoruz. 2020 yılını ise 12 milyar  dolar cari açık ile kapamayı bekliyoruz." dedi.




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