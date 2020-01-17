Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 292,9 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 480 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira oldu?
17.01.2020 11:36
Son güncelleme : 17.01.2020 11:36
AA
Gram altın, dün, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 292,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 292,9 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
480 lira, Cumhuriyet altını da 1.962 liradan satılıyor.
11:20121.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 179,51
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:205,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0067
|Açılış
|: 5,8560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8642
En Düşük
5,8463
11:206,5294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:20292,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 292,87
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,07
|9.196.309
|% 14,14
|
|BNTAS
|3,80
|172.236.089
|% 14,11
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|DAGHL
|5,37
|7.622.583
|% 12,34
|
|LIDFA
|4,54
|6.613.584
|% 11,27
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|GYHOL
|15,25
|1.332.385
|% -6,33
|
|MAALT
|79,00
|1.638.012
|% -6,29
|
|THYAO
|15,08
|593.835.707
|% 0,20
|
|KRDMD
|2,99
|259.806.893
|% -0,66
|
|PETKM
|4,03
|247.586.192
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,80
|172.236.089
|% 14,11
|
|PGSUS
|76,25
|151.781.259
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,99
|259.806.893
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,83
|116.853.591
|% 2,81
|
|PETKM
|4,03
|247.586.192
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,80
|172.236.089
|% 14,11
|
|EKGYO
|1,65
|74.762.342
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6391
|7,6774
|% 0,06
|
|Frank
|6,0409
|6,0773
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5562
|1,5640
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,26
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|0,26
|
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