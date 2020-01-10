Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 293,6 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.968 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?
10.01.2020 11:48
Son güncelleme : 10.01.2020 11:48
AA
Gram altın
dün, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 292,5 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 293,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.968 liradan satılıyor.
11:32118.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 391,85
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.669
En Düşük
118.153
11:325,8971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0283
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
11:326,5430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,5340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5190
11:32294,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,53
|Açılış
|: 294,17
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,22
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,79
|67.367.361
|% 13,09
|
|RYGYO
|5,44
|48.043.907
|% 11,48
|
|MRGYO
|1,27
|23.375.485
|% 11,40
|
|SEKFK
|5,08
|3.056.851
|% 10,92
|
|ODAS
|2,86
|637.188.176
|% 10,85
|
|BURVA
|11,50
|157.412
|% -7,93
|
|MTRYO
|5,40
|3.022
|% -5,26
|
|DAGHL
|2,98
|7.701.304
|% -5,10
|
|UZERB
|2,10
|1.726
|% -4,55
|
|IHGZT
|4,90
|66.846
|% -3,92
|
|ODAS
|2,86
|637.188.176
|% 10,85
|
|THYAO
|14,28
|461.089.199
|% 0,21
|
|PETKM
|3,93
|336.653.702
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,80
|227.301.213
|% 1,45
|
|ASELS
|22,98
|189.590.571
|% 0,44
|
|ODAS
|2,86
|637.188.176
|% 10,85
|
|EKGYO
|1,50
|176.203.596
|% 2,04
|
|ALBRK
|1,68
|149.402.004
|% 1,82
|
|PETKM
|3,93
|336.653.702
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,80
|227.301.213
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6778
|7,7163
|% 0,41
|
|Frank
|6,0266
|6,0629
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5657
|1,5735
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,53
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|