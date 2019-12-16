Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 277,7 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını da 1.847 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın kaç lira?
16.12.2019 11:01
Son güncelleme : 16.12.2019 11:01
AA
Gram altın, cuma günü dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 275,9 liradan tamamladı.
Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 277,7 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
451 lira, Cumhuriyet altını da 1.847 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.478 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:45110.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -102,78
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
10:455,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0379
|Açılış
|: 5,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8140
|
5,8507
En Düşük
5,8018
10:456,5225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0588
|Açılış
|: 6,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4830
|
6,5227
En Düşük
6,4603
10:45277,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,72
|Açılış
|: 277,70
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,34
|116.720.454
|% 15,27
|
|NIBAS
|7,13
|1.291
|% 15,00
|
|BOLUC
|4,40
|17.113.545
|% 11,68
|
|TSPOR
|2,85
|76.787.546
|% 10,89
|
|HALKS
|1,66
|28.552
|% 9,93
|
|RODRG
|1,71
|73.188
|% -9,04
|
|SNKRN
|2,84
|1.281.250
|% -5,96
|
|BJKAS
|2,75
|23.829.568
|% -5,17
|
|QNBFB
|25,92
|897.386
|% -5,12
|
|BOSSA
|8,47
|1.418.017
|% -4,94
|
|THYAO
|13,81
|218.467.723
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|166.712.042
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,34
|116.720.454
|% 15,27
|
|ASELS
|19,51
|98.968.078
|% -0,20
|
|ISFIN
|3,25
|93.851.448
|% 1,88
|
|KRDMD
|2,51
|166.712.042
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,34
|116.720.454
|% 15,27
|
|GSRAY
|2,32
|85.606.285
|% -2,93
|
|ISFIN
|3,25
|93.851.448
|% 1,88
|
|TSPOR
|2,85
|76.787.546
|% 10,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8003
|7,8394
|% 0,86
|
|Frank
|5,9227
|5,9584
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5533
|1,5611
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|0,98
|
|Altın Gr.
|277
|277
|1,31
|
|Cumhuriyet
|1.830
|1.847
|-2,00
|
|Tam
|1.816
|1.862
|-1,13
|
|Yarım
|878
|901
|-0,54
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,08
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,14
|65,14
|-0,08
|