GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çeyrek ve gram altın kaç lira?

16.12.2019 11:01

Son güncelleme : 16.12.2019 11:01
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 277,7 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını da 1.847 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 275,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 277,7 liradan işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını da 1.847 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.478 dolar seviyesinde seyrediyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:45110.374
Değişim :  -0,09% |  -102,78
Açılış :  110.674  
Önceki Kapanış :  110.477  
En Yüksek
111.073 En Düşük
110.234
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUSGR 2,34 116.720.454 % 15,27  
NIBAS 7,13 1.291 % 15,00  
BOLUC 4,40 17.113.545 % 11,68  
TSPOR 2,85 76.787.546 % 10,89  
HALKS 1,66 28.552 % 9,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8003 7,8394 % 0,86  
Frank 5,9227 5,9584 % 0,67  
Riyal 1,5533 1,5611 % 0,53  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.478 0,98  
Altın Gr. 277 277 1,31  
Cumhuriyet 1.830 1.847 -2,00  
Tam 1.816 1.862 -1,13  
Yarım 878 901 -0,54  
Çeyrek 440 450 -0,27  
Gümüş.Ons 17,03 17,08 0,11  
Gümüş Gr. 3,20 3,21 0,04  
B. Petrol 65,14 65,14 -0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru