Altının gram fiyatı, yatay seyirle 269,7 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.813 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
21.11.2019 10:58
Son güncelleme : 21.11.2019 10:58
AA
Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yatay seyre paralel günü önceki kapanışa göre hafif yükselişle 269,8 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 269,7 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
444 lira, Cumhuriyet altını da 1.813 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.471 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:43107.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 454,37
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.629
10:435,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0109
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7086
En Düşük
5,6958
10:436,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3295
En Düşük
6,2991
10:43269,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 269,84
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
269,33
BIST En Aktif Hisseler
|ULUUN
|3,62
|9.669.213
|% 13,12
|
|MAALT
|26,92
|5.014.991
|% 12,26
|
|UZERB
|1,72
|178.956
|% 9,55
|
|BRMEN
|1,10
|1.943.723
|% 7,84
|
|QNBFB
|21,18
|11.831.308
|% 7,68
|
|ARENA
|5,74
|168.038
|% -8,89
|
|PINSU
|2,04
|8.193.195
|% -7,27
|
|EGCYO
|0,13
|1.040
|% -7,14
|
|MEMSA
|0,17
|18.218
|% -5,56
|
|KLNMA
|40,76
|434.135
|% -5,17
|
|THYAO
|13,92
|234.593.057
|% -0,22
|
|PETKM
|3,77
|92.807.490
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,35
|58.332.921
|% -0,42
|
|ASELS
|19,54
|57.155.712
|% 0,72
|
|GARAN
|10,22
|55.796.911
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,35
|58.332.921
|% -0,42
|
|PETKM
|3,77
|92.807.490
|% 0,27
|
|THYAO
|13,92
|234.593.057
|% -0,22
|
|EKGYO
|1,45
|23.082.082
|% 0,00
|
|KARSN
|1,42
|17.631.040
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3525
|7,3894
|% 0,18
|
|Frank
|5,7328
|5,7673
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5169
|1,5245
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|-2,16
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,05
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,12
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|-0,13
|
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