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Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

21.11.2019 10:58

Son güncelleme : 21.11.2019 10:58
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 269,7 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.813 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yatay seyre paralel günü önceki kapanışa göre hafif yükselişle 269,8 liradan tamamladı. 

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 269,7 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.813 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.471 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Altın Gr. 270 270 0,05  
Cumhuriyet 1.791 1.818 1,00  
Tam 1.783 1.827 1,14  
Yarım 862 884 0,55  
Çeyrek 432 442 0,28  
Gümüş.Ons 17,10 17,12 -0,06  
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