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Çin, Tesla’yı devlet teşviği listesine ekledi

06.12.2019 15:57

Son güncelleme : 06.12.2019 15:57
Çin Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai’da üretilen Tesla Model 3’ü ekledi.



DHA

Çin’de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin’de üretilen Model 3’ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu.




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