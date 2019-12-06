Çin Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai’da üretilen Tesla Model 3’ü ekledi.
Çin, Tesla’yı devlet teşviği listesine ekledi
06.12.2019 15:57
Son güncelleme : 06.12.2019 15:57
DHA
Çin’de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin’de üretilen Model 3’ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu.
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|TSKB
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|273
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|Cumhuriyet
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|1.836
|3,00
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|1.847
|4,20
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|Yarım
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