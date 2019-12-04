Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ülkesinin ABD ile yapılacak ticaret anlaşması için bir tarih belirlemek istemediğini söyledi.
Çin ticaret anlaşması için tarih belirlemeyecek
04.12.2019 17:00
Son güncelleme : 04.12.2019 17:00
DHA
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, "Bizim anlaşmanın olup olmayacağı konusunda bir tarih belirleme niyetimiz yok. Tek taraflılık, korumacılık ve ticari zorbalıkla karşı karşıya kalacaksak, çözüme yönelik ve kararlı adımlar atarak duruşumuzu ve yasal çıkarlarımızı koruyacağız" dedi ve olası anlaşmanın iki tarafa da saygılı ve haklarını koruyacak şekilde olması gereğine işaret etti.
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