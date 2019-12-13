GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çin: Ticaret anlaşması iki tarafa da yararlı olmalı

13.12.2019 13:38

Son güncelleme : 13.12.2019 15:19
Çin Dışişleri Bakanlığı`ndan cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin ABD ile arasındaki ticaret anlaşmazlıklarını çözme konusunda kararlı olduğunu, ancak anlaşmanın iki taraf için de faydalı olması gerektiği belirtildi.



DHA

Perşembe günü basına yansıyan haberlerde, ABD'nin Çin ile bir ticaret anlaşması üzerinde anlaştığı ve 15 Aralık tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük vergilerinin iptal edildiği ve 360 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yarı yarıya azaltılacağı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da, Çin'e uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin başlamasına bir gün kala yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasına varmaya çok yaklaştıklarını vurguladı. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile BÜYÜK BİR ANLAŞMA imzalamaya ÇOK yaklaştık" dedi ve "(Anlaşmayı) Onlar istiyor, biz de istiyoruz" diye ekledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:04111.288
Değişim :  1,07% |  1.173,25
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.910 En Düşük
110.680
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 7,45 10.672.834 % 15,15  
ATAGY 4,56 5.634.702 % 13,72  
QNBFL 61,75 1.547.791 % 12,27  
BURVA 5,44 6.586.847 % 11,48  
PRKAB 2,84 31.379.461 % 10,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7276 7,7664 % 1,55  
Frank 5,8674 5,9028 % 0,20  
Riyal 1,5391 1,5468 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 0,97  
Altın Gr. 274 274 0,28  
Cumhuriyet 1.815 1.842 -3,00  
Tam 1.806 1.851 -12,04  
Yarım 873 895 -5,82  
Çeyrek 438 448 -2,91  
Gümüş.Ons 16,91 16,96 -0,03  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 0,00  
B. Petrol 65,19 65,19 0,99  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru