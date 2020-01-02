Çin Merkez Bankası (People`s Bank of China - PBOC) bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdü.
Çin zorunlu karşılıkları düşürdü
02.01.2020 12:00
Son güncelleme : 02.01.2020 12:00
DHA
Çin Merkez Bankası'ndan (PBOC) yapılan açıklamaya göre, zorunlu karşılıklardaki indirimle finans sistemine yaklaşık 114.9 milyar dolara karşılık gelen 800 milyar yuan likidite sağlanacak.
PBOC 2018'den beri bankaların zorunlu karşılık oranlarını sekiz kez düşürdü.
Zorunlu karşılıklarda yaptığı indirimlerle yavaşlayan ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan Merkez Bankası, Çin ekonomisinin yaklaşık 30 yılın en zayıf büyümesini kaydetmesi üzerine bankalara daha fazla kaynak ayırmayı hedefliyor.
11:44115.292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 866,80
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.353
En Düşük
114.566
11:445,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9588
En Düşük
5,9430
11:446,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
11:44291,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,03
|Açılış
|: 291,20
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,32
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|DURDO
|15,97
|5.633.733
|% 13,75
|
|TKNSA
|4,71
|67.708.476
|% 12,14
|
|YONGA
|10,16
|12.162
|% 9,96
|
|DARDL
|4,16
|311.380
|% 9,76
|
|UMPAS
|0,68
|21.256
|% 9,68
|
|NIBAS
|5,40
|16
|% -12,90
|
|EGCYH
|0,18
|113.107
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,29
|29.114
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,30
|3.978.060
|% -7,49
|
|SNGYO
|1,09
|28.607.498
|% -6,03
|
|THYAO
|14,63
|541.107.088
|% 1,18
|
|PETKM
|3,88
|407.594.131
|% 1,84
|
|KRDMD
|2,75
|316.277.300
|% 3,38
|
|ASELS
|21,26
|199.985.320
|% 1,53
|
|ISGYO
|1,79
|198.235.468
|% 1,70
|
|KRDMD
|2,75
|316.277.300
|% 3,38
|
|ISGYO
|1,79
|198.235.468
|% 1,70
|
|PETKM
|3,88
|407.594.131
|% 1,84
|
|ODAS
|2,18
|195.913.627
|% 3,81
|
|ALBRK
|1,54
|82.117.261
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8483
|7,8877
|% -0,09
|
|Frank
|6,1180
|6,1549
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5832
|1,5911
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|3,63
|
|Altın Gr.
|291
|291
|0,97
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|0,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:55XU100
Endeks 115, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 3, 777.00 milyon TL de
-
11:55TATGD
Yüzde 5.56 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 451, 803 adet işlem
-
11:54IEYHO
Yüzde 4.84 oranında artışla 0.65 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 654, 779 adet işlem
-
11:52DGKLB
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 584, 203 adet işlem
-
11:51YUNSA
Yüzde 5.25 oranında artışla 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 268 adet işlem