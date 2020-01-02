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Çin zorunlu karşılıkları düşürdü

02.01.2020 12:00

Son güncelleme : 02.01.2020 12:00
Çin Merkez Bankası (People`s Bank of China - PBOC) bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdü.



DHA

Çin Merkez Bankası'ndan (PBOC) yapılan açıklamaya göre, zorunlu karşılıklardaki indirimle finans sistemine yaklaşık 114.9 milyar dolara karşılık gelen 800 milyar yuan likidite sağlanacak.

PBOC 2018'den beri bankaların zorunlu karşılık oranlarını sekiz kez düşürdü.

Zorunlu karşılıklarda yaptığı indirimlerle yavaşlayan ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan Merkez Bankası, Çin ekonomisinin yaklaşık 30 yılın en zayıf büyümesini kaydetmesi üzerine bankalara daha fazla kaynak ayırmayı hedefliyor.




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