Çin’de blok zincir üzerinden düzenlenen fatura tutarı 1 milyar doları aştı

Şinhua ajansının haberine göre, mobil ve dijital ödeme sistemleriyle öne çıkan ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentinde Vergi Bürosu geçen yıl ağustos ayından bu yana blok zincir teknolojisi üzerinden 10 milyondan fazla fatura kesti.Blok zincir üzerinden elektronik fatura sistemi kurulduğundan bu yana 7 bin 600 şirketin sisteme dahil olduğu belirtilirken, faturaların tutarı ise 7 milyar yüeni (yaklaşık 1 milyar dolar) geçti.Şıncın’da blok zincir, finans, sigorta, perakende satış, otel, park hizmetlerinde yaygın şekilde kullanılıyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen hafta bir toplantıda, blok zincir teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda teknolojik ilerlemelerin hızlandırılması gerektiğini vurgulamıştı.Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi teknolojilerle blok zincir arasında derin bir entegrasyon kurulmasını talep eden Şi, yeni tip akıllı şehirleri inşa etmede blok zincir teknolojisi entegrasyonu ve "blok zincir plus"ın günlük hayatta uygulama alanlarının keşfedilmesi gerektiğini söylemişti.Blok zincir, işlem kayıtlarının blok adı verilen ve birbirlerine kriptografik olarak bağlantılandırılmış veri yapıları içinde tutulduğu, merkezi olmayan, sürekli büyüyen bir kayıt defteri olarak tanımlanıyor. İlk kez bitcoin ile kullanılmaya başlanan blok zincir mekanizmaları, eski kayıtların değiştirilememesini ve kayıtlarda ifade edilen dijital varlıklar üzerinde ancak yetkili kişilerin, sistemde tanımlı kurallara uygun işlem yapabilmesini sağlıyor.Blok zincir sistemi, verilerin kopyalarını, birbiriyle eş statüde olan ve farklı kişi ve kurumlara ait çok sayıda bilgisayarda saklıyor ve yeni bir kayıt eklenmesini bu bilgisayarlar arasında çalışan mutabakat protokolleriyle gerçekleştiriyor. Kayıtların güvenliğinin sağlanması ve her zaman şeffaf şekilde erişilebilir olması, blok zinciri kullanan taraflar arasında sistem üzerinden sanal bir güven ilişkisi oluşturuyor.Şi’nin açıklamasından sonra ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi devlet sırlarının muhafazasının güçlendirilmesi, online finans işlemleri ve enformasyon güvenliğinin sağlanması amacıyla "kriptografi" kanunu çıkarmıştı."Kilit önemde", "genel" ve "ticari alanlar" olmak üzere 3 farklı alanı kapsayan ve 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek kanunun, şifre uygulamalarının standartlaşması ve yönetimi, şifreleme işinin teşviki, siber güvenlik ve enformasyon güvenliğinin sağlanması, şifre yönetiminin bilimselleştirilmesi ve standartlaştırılmasını teşvik edeceği belirtilmişti.Çin Merkez Bankası (Çin Halk Bankası) Teknoloji Departmanı Başkanı Li Vey de hafta içinde ticari bankalara blok zincirin dijital finans işlemlerinde kullanımını hızlandırması çağrısı yapmıştı.Banka kartlarının Wechatpay ve Alipay gibi mobil ödeme uygulamalarına entegre şekilde kullanıldığı Çin’de, nakitsiz yapılan dijital ödemeler hayatın hemen her anında görülüyor. Söz konusu ödeme şekli, sokaktaki işportacıdan yapılan alışverişe, sinema, restoran, e-ticarete kadar hayatın her alanında sıkça kullanılıyor.Hali hazırda hızla nakitsiz topluma dönüşen ülkenin dijital para birimi çıkarması durumunda böyle bir sisteme çok hızlı entegre olması bekleniyor.