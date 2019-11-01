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Çin’de blok zincir üzerinden düzenlenen fatura tutarı 1 milyar doları aştı

01.11.2019 11:04

Son güncelleme : 01.11.2019 11:31
Çin’in güneyindeki Şıncın kentinde blok zincir üzerinden düzenlenen elektronik faturaların tutarı 7 milyar yüeni (yaklaşık 1 milyar dolar) geçti.



AA

Şinhua ajansının haberine göre, mobil ve dijital ödeme sistemleriyle öne çıkan ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentinde Vergi  Bürosu geçen yıl ağustos ayından bu yana blok zincir teknolojisi üzerinden 10 milyondan fazla fatura kesti.

Blok zincir üzerinden  elektronik fatura sistemi kurulduğundan bu yana  7 bin 600 şirketin sisteme dahil olduğu belirtilirken, faturaların tutarı ise 7  milyar yüeni (yaklaşık 1 milyar dolar) geçti.

Şıncın’da blok zincir, finans, sigorta, perakende satış, otel, park  hizmetlerinde yaygın şekilde kullanılıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen hafta bir toplantıda, blok zincir  teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda teknolojik ilerlemelerin  hızlandırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi teknolojilerle blok  zincir arasında derin bir entegrasyon kurulmasını talep eden Şi, yeni tip akıllı  şehirleri inşa etmede blok zincir teknolojisi entegrasyonu ve "blok zincir  plus"ın günlük hayatta uygulama alanlarının keşfedilmesi gerektiğini söylemişti.

BLOK ZİNCİR

Blok zincir, işlem kayıtlarının blok adı verilen ve birbirlerine  kriptografik olarak bağlantılandırılmış veri yapıları içinde tutulduğu, merkezi  olmayan, sürekli büyüyen bir kayıt defteri olarak tanımlanıyor. İlk kez bitcoin  ile kullanılmaya başlanan blok zincir mekanizmaları, eski kayıtların  değiştirilememesini ve kayıtlarda ifade edilen dijital varlıklar üzerinde ancak  yetkili kişilerin, sistemde tanımlı kurallara uygun işlem yapabilmesini  sağlıyor.

Blok zincir sistemi, verilerin kopyalarını, birbiriyle eş statüde olan  ve farklı kişi ve kurumlara ait çok sayıda bilgisayarda saklıyor ve yeni bir  kayıt eklenmesini bu bilgisayarlar arasında çalışan mutabakat protokolleriyle  gerçekleştiriyor. Kayıtların güvenliğinin sağlanması ve her zaman şeffaf şekilde  erişilebilir olması, blok zinciri kullanan taraflar arasında sistem üzerinden  sanal bir güven ilişkisi oluşturuyor.

ÇİN’DEN KRİPTOGRAFİ KANUNU

Şi’nin açıklamasından sonra ülkenin en üst düzey yasama organı Çin  Ulusal Halk Kongresi devlet sırlarının muhafazasının güçlendirilmesi, online  finans işlemleri ve enformasyon güvenliğinin sağlanması amacıyla "kriptografi"  kanunu çıkarmıştı.

"Kilit önemde", "genel" ve "ticari alanlar" olmak üzere 3 farklı alanı  kapsayan ve 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek kanunun, şifre uygulamalarının  standartlaşması ve yönetimi, şifreleme işinin teşviki, siber güvenlik ve  enformasyon güvenliğinin sağlanması, şifre yönetiminin bilimselleştirilmesi ve  standartlaştırılmasını teşvik edeceği belirtilmişti.

TİCARİ BANKALARA “BLOK ZİNCİRE GEÇİŞİ HIZLANDIRIN” ÇAĞRISI

Çin Merkez Bankası (Çin Halk Bankası) Teknoloji Departmanı Başkanı Li  Vey de hafta içinde ticari bankalara blok zincirin dijital finans işlemlerinde  kullanımını hızlandırması çağrısı yapmıştı.

Banka kartlarının Wechatpay ve Alipay gibi mobil  ödeme uygulamalarına  entegre şekilde kullanıldığı Çin’de, nakitsiz yapılan dijital ödemeler hayatın  hemen her anında görülüyor. Söz konusu ödeme şekli, sokaktaki işportacıdan  yapılan alışverişe, sinema, restoran, e-ticarete kadar hayatın her alanında sıkça  kullanılıyor.

Hali hazırda hızla nakitsiz topluma dönüşen ülkenin dijital para  birimi çıkarması durumunda böyle bir sisteme çok hızlı entegre olması  bekleniyor.




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