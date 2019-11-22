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Çin`den `ticaret savaşı` açıklaması

22.11.2019 12:11

Son güncelleme : 22.11.2019 12:11
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile ticaret anlaşması yapmak istediklerini ancak Washington yönetiminin ticari bir savaşa girmesi durumunda karşılık vermekten çekinmeyeceklerini vurguladı.



AA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen "Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu"na katılan ABD'li  ticaret heyetini Büyük Halk Salonu'nda kabulünde, ülkesinin  ticaret görüşmelerine karşı olumlu bir tutumu olduğunu belirtti.

"Her zaman dediğimiz gibi, ticaret savaşı başlatmak istemiyoruz ancak korkmuyoruz da. Gerektiğinde karşılık veririz. Yine de ticaret savaşı olmasın diye uğraşıyoruz." ifadesini kullanan Şi, karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde  bir ticaret anlaşmasına ulaşmak için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

ABD'li ticaret heyetinde eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger,  Hazine Sekreteri Hank Paulson ve eski Ticaret Temsilcisi Mike Froman da yer aldı.

Wall Street Journal gazetesi, dün, Çin'in ticaret görüşmelerindeki  başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın ABD'li mevkidaşlarını Pekin'e  davet ettiğini yazmıştı.

TİCARET SAVAŞINDA 18 AY GERİDE KALDI

Çin ve ABD arasında 18 ayın geride bırakıldığı ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın martında Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı Made in China 2025 ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak  taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu ayın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.




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