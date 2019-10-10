GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Çin`in ticaret uygulamaları öncesine göre daha kötü`

10.10.2019 16:42

Son güncelleme : 10.10.2019 16:42
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin`in ticaret uygulamalarının öncesine göre daha da kötüleşmekte olduğu uyarısı yaptı.



DHA

Washington'da bugün başlayacak ABD-Çin ticaret müzakereleri öncesinde konuşan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağını öngörmenin de çok zor olduğunu söyledi.

ABD ile Çin arasında kısmi bir anlaşmaya varılması olasılığının sorulduğu Ross, "Biz bir anlaşma istiyoruz. Onlar da bir anlaşma istiyor. Ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Konuşmasında ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerin sonuç vermekte olduğunu da savunan Ross, "ABD tarifeleri kullanmayı tercih etmez, ancak tarifeler Çin'in bizim endişelerimize önem vermesini sağlıyor. Eğer Çin global ticaret kurallarına uyar ise her ülke bundan fayda sağlar" dedi.




BIST USD EURO ALTIN
16:2797.961
Değişim :  -1,69% |  -1.687,78
Açılış :  99.958  
Önceki Kapanış :  99.649  
En Yüksek
100.260 En Düşük
97.731
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru