ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin`in ticaret uygulamalarının öncesine göre daha da kötüleşmekte olduğu uyarısı yaptı.
`Çin`in ticaret uygulamaları öncesine göre daha kötü`
10.10.2019 16:42
Son güncelleme : 10.10.2019 16:42
DHA
Washington'da bugün başlayacak ABD-Çin ticaret müzakereleri öncesinde konuşan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağını öngörmenin de çok zor olduğunu söyledi.
ABD ile Çin arasında kısmi bir anlaşmaya varılması olasılığının sorulduğu Ross, "Biz bir anlaşma istiyoruz. Onlar da bir anlaşma istiyor. Ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.
Konuşmasında ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerin sonuç vermekte olduğunu da savunan Ross, "ABD tarifeleri kullanmayı tercih etmez, ancak tarifeler Çin'in bizim
endişelerimize önem vermesini sağlıyor. Eğer Çin global ticaret kurallarına uyar ise her ülke bundan fayda sağlar" dedi.
16:2797.961
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -1.687,78
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.731
16:275,8951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0235
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8615
16:276,5046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0606
|Açılış
|: 6,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4447
16:27284,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,20
|Açılış
|: 284,41
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63