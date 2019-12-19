Çin`in yurt dışına doğrudan yatırımları 2019 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 98,78 milyar dolara geriledi.
Çin`in yurt dışına doğrudan yatırımları azaldı
19.12.2019 10:33
Son güncelleme : 19.12.2019 10:33
Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Ekim döneminde yurt dışına doğrudan yatırımlar yüzde 5,9 artış göstermişti.
Açıklamaya göre ilk 11 ayda ticari hizmetler, imalat, toptan ve perakende satış alanlarında yurt dışına doğrudan yatırımlar artarken, gayrimenkul, spor, eğlence sektörlerinde yeni yatırım yapılmadı.
10:17111.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 595,90
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.853
10:175,9263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9327
En Düşük
5,9006
10:176,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,6067
En Düşük
6,5795
10:17280,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,49
|Açılış
|: 280,76
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
281,75
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|62.638
|% 10,00
|
|HALKS
|2,20
|276.234
|% 10,00
|
|DARDL
|3,05
|63.925
|% 8,93
|
|IZTAR
|4,93
|67.812
|% 8,83
|
|TKNSA
|4,04
|22.777.753
|% 7,16
|
|EMNIS
|1,55
|4.650
|% -6,63
|
|FRIGO
|12,01
|12.010
|% -6,25
|
|KSTUR
|25,50
|24.633
|% -5,56
|
|MERIT
|17,00
|2.074
|% -5,56
|
|HURGZ
|1,08
|1.129.096
|% -5,26
|
|THYAO
|13,82
|79.831.543
|% 0,58
|
|SISE
|5,17
|43.862.659
|% 1,17
|
|KRDMD
|2,52
|28.398.260
|% 1,20
|
|FENER
|16,43
|27.851.062
|% 2,05
|
|IEYHO
|0,60
|26.245.218
|% -3,23
|
|IEYHO
|0,60
|26.245.218
|% -3,23
|
|KRDMD
|2,52
|28.398.260
|% 1,20
|
|ODAS
|2,32
|25.808.639
|% 2,65
|
|GUSGR
|2,49
|24.125.863
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,47
|13.449.636
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7204
|7,7591
|% -0,15
|
|Frank
|6,0089
|6,0451
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5715
|1,5794
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,76
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,20
|66,20
|0,03
|