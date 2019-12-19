Çin`in yurt dışına doğrudan yatırımları azaldı















Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Ekim döneminde yurt dışına doğrudan yatırımlar yüzde 5,9 artış göstermişti.Açıklamaya göre ilk 11 ayda ticari hizmetler, imalat, toptan ve perakende satış alanlarında yurt dışına doğrudan yatırımlar artarken, gayrimenkul, spor, eğlence sektörlerinde yeni yatırım yapılmadı.