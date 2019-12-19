GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çin`in yurt dışına doğrudan yatırımları azaldı

19.12.2019 10:33

Son güncelleme : 19.12.2019 10:33
Çin`in yurt dışına doğrudan yatırımları 2019 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 98,78 milyar dolara geriledi.



Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Ekim döneminde yurt dışına doğrudan yatırımlar yüzde 5,9 artış göstermişti.

Açıklamaya göre ilk 11 ayda ticari hizmetler, imalat, toptan ve perakende satış alanlarında yurt dışına doğrudan yatırımlar artarken, gayrimenkul, spor, eğlence sektörlerinde yeni yatırım yapılmadı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:17111.171
Değişim :  0,54% |  595,90
Açılış :  110.853  
Önceki Kapanış :  110.575  
En Yüksek
111.274 En Düşük
110.853
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 0,33 62.638 % 10,00  
HALKS 2,20 276.234 % 10,00  
DARDL 3,05 63.925 % 8,93  
IZTAR 4,93 67.812 % 8,83  
TKNSA 4,04 22.777.753 % 7,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7204 7,7591 % -0,15  
Frank 6,0089 6,0451 % -0,24  
Riyal 1,5715 1,5794 % -0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.477 0,76  
Altın Gr. 281 281 -0,49  
Cumhuriyet 1.856 1.884 7,00  
Tam 1.849 1.895 7,70  
Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,98 17,02 -0,03  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 -0,01  
B. Petrol 66,20 66,20 0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru