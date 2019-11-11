Çin merkezli Jingye Group, zor durumdaki İngiliz çelik üreticisi British Steel`i kurtarmak için anlaşmaya vardı.
Çinli China Jingye Group, British Steel`i alıyor
11.11.2019 09:37
Son güncelleme : 11.11.2019 09:54
DHA
BBC'nin haberine göre Jingye Group, British Steel'deki 4 bin istihdamı koruyacak anlaşma çerçevesinde şirketi 70 milyon sterlin
karşılığında satın alacak.
Birleşik Krallık hükümeti de British Steel'e kredi garantileri ve başka finansal desteklerle yardımcı olacak.
Jingye Group, British Steel'in Scunthorpe fabrikasında yıllık 2.5 milyon ton olan üretimi 3.0 milyon tonun üzerine çıkarmayı planlıyor.
British Steel daha önce Oyak Grubu'nun bağlı ortaklığı ve Erdemir'in ana hissedarı Ataer Holding ile görüşmeler yürütmüştü. Ataer, British Steel'i satın almak için Ağustos ayında bir ön anlaşma imzalamış ancak geçen ay yapılan açıklamada tarafların koşullarda anlaşamadıkları duyurulmuştu.
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BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,23
|19.787.900
|% 0,00
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|SODSN
|8,22
|33.563
|% 0,00
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|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 0,00
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|SISE
|4,44
|142.710.452
|% 0,00
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% 0,00
|
|KARSN
|1,23
|19.787.900
|% 0,00
|
|SODSN
|8,22
|33.563
|% 0,00
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 0,00
|
|SISE
|4,44
|142.710.452
|% 0,00
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% 0,00
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 0,00
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 0,00
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 0,00
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 0,00
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 0,00
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% 0,00
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 0,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3609
|7,3978
|% 0,20
|
|Frank
|5,7698
|5,8045
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5343
|1,5420
|% 0,14
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|4,78
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|3,00
|
|Tam
|1.791
|1.835
|-20,80
|
|Yarım
|866
|888
|-10,06
|
|Çeyrek
|434
|444
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,84
|61,84
|-0,67
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