Coca Cola İçecek, 2019 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Coca Cola`dan flaş açıklama!
05.11.2019 07:12
Son güncelleme : 05.11.2019 07:12
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"2019 yılı dokuz aylık performansın ardından, başta Pakistan ve Irak olmak üzere bazı uluslararası operasyonlarımızdaki zorlu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak, 2019 yılı beklentilerimizde aşağı yönlü revize ettik. Pakistan'da kötüleşen makroekonomik koşullar operasyonlarımız üzerinde baskı kurmaya devam ederken, bunun olumsuz etkisini yüksek sezonda gördük.
Ek olarak, Irak'taki siyasi huzursuzluk, 2019 yılının dördüncü çeyreğinin başından itibaren faaliyetlerimiz üzerinde baskı yaratmaktadır. Buna rağmen, maliyet tasarrufu çalışmalarımızı dikkate alarak konsolide FAVÖK marjı beklentimizi koruyoruz.
Buna göre, 2019 için güncel beklentilerimiz aşağıdaki gibidir
Satış hacmi:
- Türkiye operasyonlarında yatay ya da hafif artan hacim (korundu)
- Uluslararası operasyonlarda düşük tek haneli azalış (daha önce: %2-%4 artış)
- Konsolide olarak hafif düşüş (daha önce: %1 -%3 artış)
Net satış geliri artışı:
- Konsolide olarak %10 -%12 (kur etkisinden arındırılmış 1 (daha önce: %16 -%18 artış)
FAVÖK marjı:
- Konsolide olarak hafif artış (korundu)
Yatırım Harcamaları/Satışlar:
- %6 - %7 (karşılaştırılabilir bazda) (daha önce: %7 -%8)
Net Borç/FAVÖK:
- 1,5x'ın altında (kur etkisinden arındırılmış 1 ve organik bazda) (korundu)
Şirket'in geleceğe dönük tahminleri, yıllık faaliyet raporu ile finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir.
1 Kur etkisinden arındırılmış: Ülkelerin finansal tabloları Türk Lirası'na çevrilirken döviz kurlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit tutularak hesaplanmasını ifade etmektedir."
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 99.267
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|Önceki Kapanış
|: 100.088
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100.441
En Düşük
99.144
18:055,7343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Açılış
|: 5,7050
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,7300
18:056,3813
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|: -0,11%
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|Açılış
|: 6,3550
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|Önceki Kapanış
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6,3938
En Düşük
6,3724
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,52
|Açılış
|: 278,41
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|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
278,61
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.688.598
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.992.533
|% 14,81
|
|ALKA
|4,36
|19.895.062
|% 8,73
|
|DOKTA
|36,50
|764.052
|% -15,31
|
|INFO
|4,85
|11.128
|% -11,01
|
|MSGYO
|1,53
|30.427.315
|% -10,00
|
|TKURU
|9,58
|85.761
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,65
|1.699.465
|% -8,84
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|ASELS
|18,87
|355.253.135
|% 2,61
|
|FENER
|17,00
|332.187.652
|% 2,10
|
|GARAN
|9,47
|331.483.217
|% 2,05
|
|SASA
|6,32
|313.682.565
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,25
|299.949.655
|% 4,65
|
|ISFIN
|2,68
|295.734.363
|% 3,08
|
|PETKM
|3,51
|267.842.319
|% 2,33
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|VAKFN
|1,49
|100.941.798
|% -6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3716
|7,4086
|% 0,14
|
|Frank
|5,7859
|5,8207
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|-3,50
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
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|B. Petrol
|62,19
|62,19
|0,05
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