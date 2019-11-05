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Coca Cola`dan flaş açıklama!

05.11.2019 07:12

Son güncelleme : 05.11.2019 07:12
Coca Cola İçecek, 2019 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etti.



Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"2019 yılı dokuz aylık performansın ardından, başta Pakistan ve Irak olmak üzere bazı uluslararası operasyonlarımızdaki zorlu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak, 2019 yılı beklentilerimizde aşağı yönlü revize ettik. Pakistan'da kötüleşen makroekonomik koşullar operasyonlarımız üzerinde baskı kurmaya devam ederken, bunun olumsuz etkisini yüksek sezonda gördük.

Ek olarak, Irak'taki siyasi huzursuzluk, 2019 yılının dördüncü çeyreğinin başından itibaren faaliyetlerimiz üzerinde baskı yaratmaktadır. Buna rağmen, maliyet tasarrufu çalışmalarımızı dikkate alarak konsolide FAVÖK marjı beklentimizi koruyoruz.

Buna göre, 2019 için güncel beklentilerimiz aşağıdaki gibidir

Satış hacmi:

- Türkiye operasyonlarında yatay ya da hafif artan hacim (korundu)

- Uluslararası operasyonlarda düşük tek haneli azalış (daha önce: %2-%4 artış)

- Konsolide olarak hafif düşüş (daha önce: %1 -%3 artış)

Net satış geliri artışı:

- Konsolide olarak %10 -%12 (kur etkisinden arındırılmış 1  (daha önce:  %16 -%18 artış)

FAVÖK marjı:

- Konsolide olarak hafif artış (korundu)

Yatırım Harcamaları/Satışlar:

- %6 - %7 (karşılaştırılabilir bazda) (daha önce: %7 -%8)

Net Borç/FAVÖK:

- 1,5x'ın altında (kur etkisinden arındırılmış 1  ve organik bazda) (korundu)

Şirket'in geleceğe dönük tahminleri, yıllık faaliyet raporu ile finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir.

1 Kur etkisinden arındırılmış: Ülkelerin finansal tabloları Türk Lirası'na çevrilirken döviz kurlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit tutularak hesaplanmasını ifade etmektedir." 





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