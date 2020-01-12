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DAİB üyelerinden 2019`da 1,8 milyar dolarlık ihracat

12.01.2020 12:17

Son güncelleme : 12.01.2020 14:12
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca geçen yıl 1 milyar 842 milyon 192 bin dolarlık ihracat yapıldı. DAİB üyeleri 2019 yılında en fazla ihracatı 444 milyon dolar ile Irak`a yaptı. Bu rakam 2018 yılında 440 milyon dolar civarındaydı. Buna göre 2019 yılında Türkiye`nin Irak`a olan ihracatı 4 milyon dolar artmış oldu.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden  yaptığı derlemeye göre, geçen yıl birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan,  Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş,  Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 199 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB'in geçen yılki ihracatı 2018 yılına kıyasla yüzde 3,65 artarak 1  milyar 842 milyon 192 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde ihracat artışı, sanayi, tarım, madencilik ile  mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde oldu.

Sanayi ürünlerinden 2018 yılında 1 milyar 386 milyon 424 bin dolarlık,  tarım ürünlerinden 305 milyon dolarlık, madencilik sektöründen ise 85 milyon  dolarlık ürün satan DAİB üyesi firmalar, geçen yıl sanayide yüzde 2,18'lik  artışla 1 milyar 416 milyon 672 bin dolarlık, tarımda yüzde 7,45'lik artışla 328  milyon dolarlık, madencilik sektöründe ise yüzde 13'lük artışla 97 milyon  dolarlık dış satıma imza attı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 242 milyon dolar ile makine  sektörü alırken, bu sektörü 230 milyon dolar ile kimya, 215 milyon dolar ile  hazır giyim ve konfeksiyon, 187 milyon dolar ile otomotiv, 160 milyon dolar ile  maden, 96 milyon dolar ile çelik sektörleri takip etti.

Geçen yıl mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 11'lik artışla  toplam 163 milyon 801 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren DAİB üyesi firmalar,  tarım ürünlerinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 37 milyon 674  bin dolar, yaş meyve ve sebzede 57 milyon 177 bin dolar, meyve sebze mamullerinde  de 33 milyon 842 bin dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

DAİB üyeleri geçen yıl en fazla ihracatı 444 milyon dolar ile Irak'a  yaptı. Bu ülkeyi 121 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 104 milyon dolarla  Almanya, 94 milyon dolarla İran, 47 milyon dolarla İsrail, 46 milyon dolarla  Libya, 42 milyon dolarla Gürcistan izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem  Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılını güzel kapattıklarını ve  yeni yıla ihracat anlamında çok heyecanlı başladıklarını belirterek, "Geçen yıl  yüzde 3,65'lik ihracat artışımızla Türkiye ortalaması olan 2,4'ü geçtik.  Bölgemizde ne kadar sıkıntılı ülkeler olsa da çalışıyor, üretiyor ve ihracat  yapıyoruz." dedi.

İhracat yapan tüm firmaları bu başarıdan dolayı tebrik eden Tanrıver,  Türkiye ortalamasından daha yüksek rakamla ihracat gerçekleştirmenin onur ve  gururunu yaşadıklarını aktardı.

DAİB'in yeni yılda hedefi 2,1 milyar dolarlık ihracat

Tanrıver, bu yıl için daha radikal kararlar alarak hedef ülkeler  belirlediklerini anlatarak, "2020 yılında Türkiye genelinde 190 milyar dolar  ihracat hedefi belirlendi. DAİB olarak geçen yılı 1 milyar 842 milyon dolarla  kapattık. Bu seneki hedefimiz 2,1 milyar dolar. Hedeflerimize göre gideceğimiz  ülkeleri ilgili bakanlık onayına sunduk. Şubat ayından itibaren hedef ülkelere  gideceğiz." diye konuştu.

İhracatçı firmaları daha çok bilinçlendirmeye ve sıkıntılarını bir an  evvel gidermeye çalıştıklarını ifade eden Tanrıver, 2020 yılına pozitif enerjiyle  girdiklerini dile getirdi.

Tanrıver, "Türk milleti olarak başarıya ant içmişiz. 2020 yılında  başarı hikayelerimizin devamı gelecek. İhracatçı sayımızın gün geçtikçe artması  ve yeni ihracatçıların fatura kesip ihracat yapması önemli. 2019 yılında DAİB  olarak 201 yeşil pasaport verdik, 401 yeni üyemiz oldu ve bunların 190'ı ilk defa  ihracatla tanıştı." ifadelerini kullandı.

Ethem Tanrıver, yeni yılda 10 ticaret heyeti planladıklarını ve yeni  UR-GE projelerine başlayacaklarını sözlerine ekledi.





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