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DAİB`den 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracat

22.10.2019 11:17

Son güncelleme : 22.10.2019 11:17
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi 17 ildeki firmalarca bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 340 milyon 406 bin dolarlık ihracat yapıldı.



AA

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında birliğin faaliyet bölgesinde  bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan,  Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 181 ülkeye  ihracat yapıldı. Bu dönemde birliğin 9 aylık ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde  4,76 artarak 1 milyar 340 milyon 406 bin olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın 9 aylık döneminde tarım ürünlerinden 204 milyon 433 bin  dolarlık, madencilik sektöründen 61 milyon 233 bin dolar ihracat yapan DAİB  üyeleri, bu yılın aynı döneminde tarımda yüzde 8,17'lik artışla 221 milyon 129  bin, madencilik sektöründen yüzde 19,33'lük artışla 73 milyon 80 bin dolarlık dış  satıma imza attı.

İHRACATIN BÜYÜK KISMI SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN

Aynı dönemde birlik üyelerinin ihracatının 1 milyar 46 milyon dolarlık  kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. Bu kapsamda sanayi sektöründe ihracatta ilk  sırayı 183 milyon dolar ile makine sektörü aldı. Bu sektörü 68 milyon dolar ile  kimyevi madde, 157 milyon dolar ile de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Birlik, tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar  ve mamullerinden 27 milyon 258 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 35 milyon 531 bin  dolar, meyve sebze mamullerinden ise 26 milyon 46 bin dolarlık ihracat  gerçekleştirdi. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de yılın 9 ayında 105 milyon  834 bin dolarlık ihracat yapıldı. İller bazında bakıldığında ise 9 aylık süreçte  en çok ihracat artış oranı Siirt, Erzincan, Van, Elazığ, Batman ve Erzurum'dan  görüldü.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Birliğin ocak-eylül dönemdeki ihracatı ülkelere göre  değerlendirildiğinde ilk sırada Irak yer aldı. Söz konusu 9 ayda Irak'a 298  milyon 772 bin dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 87 milyon 716 bin dolarla  Azerbaycan-Nahçivan, 80 milyon 256 bin dolarla Almanya, 66 milyon 39 bin dolarla  İran, 34 milyon dolarla İsrail, 31 milyon 102 bin dolarla Libya, 29 milyon 451  bin dolarla Gürcistan takip etti.

İHRACAT SÜREKLİ ARTIŞTA

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem  Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatta sürekli artış görüldüğünü  belirterek "Ocak ve eylül arasında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 4, 6  oranında artarak 1 milyar 340 bin dolar oldu." dedi.

İhracattaki artışın sevindirici olduğunu aktaran Tanrıver, bu durumun  bölgedeki insanlarda ihracata dayalı ticaret anlayışının gelişmesinden  kaynaklandığını anlattı. Tanrıver, üye ve firma odaklı çalışıp insanları  ihracatla buluşturduklarını dile getirerek "Önümüzdeki süreçlerde ihracatımızı  artırıp ülkenin ortalama ihracat oranını geçeceğiz. 9 ayda 17 ilimizin yanı sıra  Erzurum'dan da yüzde 32,56'lık artış var. Bu seneki hedefimiz 2 milyar dolarlık  ihracat. Yaklaşık 3 ayımız var, takriben 2 milyar dolarlık ihracatla bu seneyi  kapatacağız." diye konuştu.

ÇEÇENİSTAN, VLADİKAVKAZ VE NALÇİK'E ÇIKARMA YAPILDI

Tanrıver, yatırımlar sayesinde ihracatın daha çok artacağına işaret  ederek "Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ilk ihracatçı birliğiz.  Komşu ülkelere yakın ve 5 ülkeye sınır olan birliğiz. Türkiye'de kimsenin bugüne  kadar heyet programı yapmadığı Çeçenistan, Vladikavkaz ve Nalçik gibi Rusya'ya  bağlı bölgelere heyetimizle çıkarma yaptık, buralardan olumlu sonuçlar elde  edeceğiz." dedi.

İhracatçı firmalara devlet tarafından her zaman teşvik verildiğini  vurgulayan Tanrıver, ihracatçıya hem devlerin hem de DAİB'in her türlü desteği  sağlandığını söyledi.

Tanrıver, Irak'ta siyasi kriz ve Suriye'deki olaylardan birlik olarak  etkilendiklerini kaydederek "Gürcistan'daki para biriminin değersizleşmesi de  bizi etkileyenler arasında. Bütün bunlara rağmen biz yeni hedef pazarları  araştırıyoruz. Hedefimizde Afrika ülkeleri var. Krizler üretim ve ihracatla  aşılır. Üretim olmadan bir şey olmaz, bu hedef doğrultusunda çalışıyor ve  ihracatçılarımızın emrindeyiz." ifadelerini kullandı.




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