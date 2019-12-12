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DenizBank’tan yılın en büyük taze finansmanı

12.12.2019 09:41

Son güncelleme : 12.12.2019 09:41
DenizBank, uluslararası piyasalardan bir ve iki yıl vadeli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisi sağladı.



AA

DenizBank'ın aldığı sendikasyon kredisi, 2019 yılında bir Türk bankası  tarafından sağlanan en büyük taze finansman olma özelliğini taşıyor.

DenizBank, bir ve iki yıl vadeli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar  ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisine imza atarak,  ENBD sahipliğinde uluslararası piyasalara geri döndü.

Söz konusu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America Merrill  Lynch ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde ve Mizuho Bank Ltd.  aracılığında gerçekleştirildi.

2019 yılında finans sektörü tarafından Türkiye ekonomisine getirilen  en yüksek tutarda taze kaynak olma özelliği taşıyan işlem, 22 ülkeden 45 bankanın  iştiraki ile yılın ikinci yarısındaki en yüksek katılımcı sayısına sahip  sendikasyon olarak da kayıtlara geçti.

İşlemin bir diğer önemli özelliği ise Avrupa İmar ve Kalkınma  Bankası’nın (EBRD) uluslararası bankalar konsorsiyumu ile birlikte Türkiye’de  katıldığı ilk sendikasyon kredisi olması dolayısıyla da önem taşıyor.

Kredinin, turizm ve gemicilik de dahil müşterilerimizin dış ticaret  işlemlerinin finansmanında kullanılması planlanırken, EBRD tarafından sağlanan  kısmı ise Türkiye’nin kırsal kesimindeki üreticilerimizin tarımsal  faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanılacak.

"SENDİKASYON İŞLEMİMİZ DENİZBANK’IN SAĞLAM YAPISINI ULUSLARARASI ARENADA GÖSTERDİ"

Sendikasyon kredisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank  Genel Müdürü Hakan Ateş, söz konusu kredinin DenizBank’ın uluslararası  piyasalardaki güvenilirliğini tescil ettiğini belirtti.

Ateş, şunları kaydetti:

"Sektörde çok sayıda ilke imza atan sendikasyon işlemimiz DenizBank’ın  sağlam yapısını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye  ekonomisine taze kaynak sağlanması bakımından büyük önem arz eden işlem, gerek  iki yıla varan uzun geri ödeme süresi gerek EBRD’nin uluslararası bankalar  konsorsiyumu eşliğinde girdiği ilk işlem olması yönleriyle de çok değerli.  Ekonomimizdeki yeniden dengelenme sürecinde son dönemde oluşan pozitif gelişmeler  sonucunda işleme planladığımızın iki katına yakın ve 1,1 milyar dolar talep  geldi. Bu tutarın 2019 yılında ülkemize giren en büyük miktardaki taze kaynak  olması da bizi ayrıca gururlandırdı. Büyük bölümü turizm ve gemicilik başta olmak  üzere müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak  kredide, EBRD’den sağlanan dilim ise Türk çiftçisinin işletme sermayesi ve  yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak. ENBD gibi güçlü bir grubun hissedarlığında  ülkemiz ekonomisi için taze kaynak sağlamaya ve diğer sermaye piyasası  işlemlerine imza atmaya gelecek dönemlerde de devam edeceğiz.”




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