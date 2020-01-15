GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dev şirkete bir kötü haber daha!

15.01.2020 09:46

Son güncelleme : 15.01.2020 09:46
ABD`li uçak şirketi Boeing`in, son 30 yıl içinde ilk kez ticari uçak satışlarında kayıp yaşadığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, Etiyopya ve Endonezya`da düşen "737 Max 8" tipi uçakların uçuşunun durdurulmasından sonra 2019 yılı içinde Boeing`e verilen 87 ticari uçak siparişinin iptal edildiği kaydedildi.



AA

Boeing 2019'u 30 yılın en düşük uçak siparişi ile kapadı. İptallerde 737 Max tipi uçakların güvenliği ile ilgili yaşanan  tartışmaların etkisi olduğu değerlendirilirken, şirket yetkilileri en son aralık  ayında 3 adet 737 Max uçak siparişinin iptal edilerek, 787 Dreamliners modelle  değiştirildiğini aktardı.

Boeing sözcüsü, şirkette 2019 yılı öncesi en son ne zaman sipariş  iptali ile karşılaştıklarını hatırlamadığını belirterek, "Şu kesin ki son 30  yılda böyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

"Bu işi düzelteceğiz"

Öte yandan, Boeing'in Avrupa rakibi Airbus'a ise 2019 yılı içinde 768  yeni uçak siparişi verildiğine işaret edildi.

737 Max'in uçuşlarının durdurulması nedeniyle Boeing'in 2007'den bu  yana en düşük seviye olan yıllık 380 ticari uçak teslimatında bulunduğu  aktarıldı.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, çalışanlarına gönderdiği  elektronik postada, 737 Max'i tekrar uçuşlara sokmanın en öncelikli işleri  olduğunu vurgulayarak, "Bunu halledeceğiz, bu işi düzelteceğiz." şeklinde  ifadeler kullandığı kaydedildi.

Boeing 737 Max 8 krizi

Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol  sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazalar nedeniyle eleştiri oklarının  hedefi olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737  Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang  şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüştü. 189 kişinin  yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10  Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan  kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya,  İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da bulunduğu birçok ülke,  "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava  sahalarını bu uçakların uçuşuna kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri  arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS)  adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği  belirtilmişti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05121.423
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  121.423  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 6,39 361.848.063 % 0,00  
ZOREN 1,67 28.494.333 % 0,00  
PEKGY 3,23 24.351.908 % 0,00  
PETKM 4,13 1.026.876.820 % 0,00  
DESPC 4,44 5.099.127 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6509 7,6892 % 0,21  
Frank 6,0606 6,0971 % 0,08  
Riyal 1,5638 1,5716 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.552 1.552 4,67  
Altın Gr. 294 294 1,34  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.925 1.973 -9,48  
Yarım 930 954 -4,59  
Çeyrek 467 477 -2,29  
Gümüş.Ons 17,82 17,87 0,03  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,01  
B. Petrol 64,34 64,34 -0,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru