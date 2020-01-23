İngiltere Merkez Bankası, küresel merkez bankalarının dijital para birimlerine güvenmenin olası etkilerini inceleyeceği bir grubun parçası olarak, Birleşik Krallık`ın dijital bir para birimini finansal sistemine ne şekilde uygulayabileceğini değerlendirecek.
Dijital para birimi değerlendirme grubuna bir banka daha katıldı
23.01.2020 10:50
Son güncelleme : 23.01.2020 10:53
DHA
İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İsveç Ulusal Bankası, Kanada Merkez Bankası, İsviçre Ulusal Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan yetkililer, merkez bankası tarafından oluşturulacak bir dijital paranın (central bank digital currency / CBDC) olası etkilerini araştırmak için bir araya gelecek. Söz konusu toplantılar, BoE Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe ile ECB eski yönetim kurulu üyesi Benoit Cure başkanlığında yapılacak.
Küresel merkez bankaları, ABD'li teknoloji şirketi Facebook'un stablecoin projesi Libra'nın ardından dijital para
birimlerine yönelik çalışmalarını artırdı. ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen ay, merkez bankasının kripto para birimlerinin olası etkileri ve finansal sistemdeki kullanım alanlarının incelendiğini söylemişti.
Buna paralel olarak ECB'nin de yer aldığı çalışma grubunun çalışmalarıyla ilgili BoE'den yapılan açıklamada, CBDC'nin kullanım alanları ve sınır ötesi çalışabilirlik dahil olmak üzere ekonomik, fonksiyonel ve teknik tasarım seçeneklerinin inceleneceği ve yeni gelişen teknolojilere yönelik bilgilerin paylaşılacağı belirtildi.
Facebook'un kripto para hamlesi, duyurulmasının ardından küresel piyasalarda oldukça dikkat çekmişti. Buna rağmen, söz konusu stablecoine yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle, Libra'nın kontrolünü sağlayacak olan Libra Birliği'nden ayrılan şirket sayısı yükselmeye devam etti. Visa, Mastercard ve eBay gibi şirketlerin Libra Birliği'nden ayrıldıkları açıklamalarının ardından, Vodafone da projeden ayrılan sekizinci şirket oldu. Vodafone'un CoinDesk'e yaptığı açıklamada, şirketin kaynaklarını Libra yerine, Afganistan, Hindistan, Romanya ve bazı Afrika ülkelerinde denemeye sürdüğü kendi dijital ödeme platformu M-Pesa için kullanma kararı aldığı belirtildi.
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