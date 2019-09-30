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Dış finansman ihtiyacı makul düzeyde kalacak

30.09.2019 15:05

Son güncelleme : 30.09.2019 15:05
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde gelecek yıl sonunda cari işlemler dengesinin dış finansman ihtiyacını makul seviyede tutacak oranlarda açık vermesi bekleniyor.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2020-2022 dönemini içeren ve "Değişim Başlıyor" ana temasıyla hazırlanan programda cari işlemler dengesine ilişkin hedefler de yer aldı.

Bu kapsamda, yüksek katma değerli ürün ihracatının artırılması, yerlileştirme yoluyla ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve turizm gelirlerinin önemli derecede artırılması programdaki amaçlar arasında bulunuyor.

Söz konusu hedefe ulaşılmasıyla cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanması ile dış finansman ihtiyacının azalmasının yanında dengeli ve  sürdürülebilir büyüme eğilimi de korunacak.

Ekonomideki toparlanmanın sonucu olarak yaşanacak talep  kompozisyonundaki değişimle cari işlemler dengesinin 2020'de "dış finansman  ihtiyacını makul düzeylerde tutacak oranda" açık vermesi bekleniyor.

Program döneminde enflasyondaki düşüşün de etkisiyle ülke risk  primlerindeki gerileme, kaliteli sermaye girişleri için elverişli bir ortam  oluşturarak dış finansmanın temel belirleyicisi olacak.

YENİ STA'LAR YOLDA

Programdaki politika tedbirleri kapsamında yürürlükteki serbest  ticaret anlaşmaları (STA) gözden geçirilecek ve makroekonomik hedefleri  destekleyici yeni anlaşmalar oluşturulacak.

Yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve  yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetişim modeline sahip endüstri ve  teknoloji bölgeleri kurulacak.

Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin  hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan gelir kaybının  engellenmesi için gümrük bilgi sistemleri, büyük veri analizi ve ileri analitik  yetkinlikleri de içerecek şekilde güçlendirilecek.

Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin ile ikili ticari ve ekonomik  ilişkiler geliştirilecek. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine  yönelik çalışmalar tamamlanacak.

CARİ AÇIĞA TURİZM KATKISI

Turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını  artıracak 2023 Türkiye Turizm Stratejisi hayata geçirilecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, sektörün öncelikleri  doğrultusunda tanıtım, pazarlama ve sektörün hizmet kalitesini artırıcı  faaliyetleri ile turizm yatırımlarını destekleyecek.

Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde farklı turizm çeşitlerine  olanak sağlayan, bütüncül planlama ve tahsise imkan veren yeni kültür ve turizm  koruma ve gelişim bölgeleri tespit ve ilan edilecek.

Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler hayata geçirilecek.  Yapılacak Türkiye Algı ve Pazar Araştırması'nın sonuçları dikkate alınarak  ülkelerdeki nitelikli ziyaretçi kitlesine yönelik odaklı ve özelleştirilmiş  pazarlama ve tanıtım stratejileri uygulanacak.

Kültür ve sanat endüstrileri güçlendirilerek ülke önemli bir film  çekim merkezi ve dizi/film ihracatçısı haline getirilecek.

Ana kaynak pazarı olan ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama  kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere başlatılan doğrudan tarifeli uçuş  seferleri ve düzenlenen bölge sayısı artırılacak.

İHRACAT HEDEFİ

YEP hedefleri dikkate alındığında cari işlemler dengesinin gayri safi  yurtiçi hasılaya oranının, bu yıl sonunda yüzde 0,1 düzeyinde gerçekleşmesi  beklenirken, söz konusu oranın 2020'de eksi yüzde 1,2, 2021'de eksi yüzde 0,8 ve  2022'de de yüzde 0 olacağı öngörülüyor.

Programa göre bu yıl sonunda ihracatın 181,4 milyar dolar, 2020'de 190  milyar dolar, 2021'de 202 milyar dolar ve 2022'de 213 milyar dolar olacağı tahmin  ediliyor.

İthalatın program döneminde sırasıyla, 231,5 milyar dolar, 247 milyar  dolar ve 260 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi beklentiler arasında yer alıyor.

YEP dönemi için seyahat geliri hedefi de yine sırasıyla 34,3 milyar  dolar, 40,1 milyar dolar ve 46,5 milyar dolar olarak belirlendi.




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