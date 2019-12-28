Türkiye`nin doğal gaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 13 azalarak, 3 milyar 159 milyon metreküpe geriledi.
Doğal gaz ithalatı azaldı
28.12.2019 10:49
Son güncelleme : 28.12.2019 10:49
AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ekim ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, geçen yıl ekimde 3 milyar 629 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi.
Ekimde ithalatın 2 milyar 383 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 776 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Böylece ekimde doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 13 azalarak, 3 milyar 159 milyon metreküpe düştü.
Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke 932 milyon metreküple Azerbeycan oldu. Onu, 856 milyon metreküple İran ve 596 milyon metreküple Rusya izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Nijerya'dan yapıldı.
KONUTLARDA DOĞAL GAZ TÜKETİMİ AZALDI
Doğal gaz tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 azalışla 2 milyar 879 milyon metreküpe düştü.
Bu dönemde elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 43,1 azalarak, 782 milyon metreküpe geriledi. Konutlarda ise tüketim yüzde 7,3 azalarak, yaklaşık 387 milyon metreküp oldu. Ekimde organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 5,5 artarak, 307 milyon metreküpe yükseldi.
Öte yandan bu ayda Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 3,16 artarak, 3 milyar 466 milyon metreküp oldu.
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,59
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
18:055,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0266
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
18:056,6617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0690
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6673
En Düşük
6,5741
18:05289,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,21
|Açılış
|: 289,47
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
290,31
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.035.165
|% 14,99
|
|INFO
|6,99
|253.355
|% 14,97
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,49
|127.001.349
|% 12,16
|
|CMBTN
|42,10
|4.614.822
|% 11,20
|
|FMIZP
|45,52
|37.441.268
|% -15,07
|
|QNBFB
|36,76
|88.382.179
|% -14,99
|
|SMART
|10,08
|205.284.250
|% -11,19
|
|KSTUR
|23,06
|28.238
|% -9,57
|
|EGCYO
|0,38
|225.829
|% -9,52
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|THYAO
|13,95
|575.805.794
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,20
|340.523.722
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,87
|137.314.276
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,62
|340.139.355
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7696
|7,8086
|% 1,02
|
|Frank
|6,0923
|6,1290
|% 1,20
|
|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-1,53
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,15
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
-
17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
-
17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de