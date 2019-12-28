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Doğal gaz ithalatı azaldı

28.12.2019 10:49

Son güncelleme : 28.12.2019 10:49
Türkiye`nin doğal gaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 13 azalarak, 3 milyar 159 milyon metreküpe geriledi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ekim ayına ilişkin "Doğalgaz  Piyasası Sektör Raporu"na göre, geçen yıl ekimde 3 milyar 629 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi.

Ekimde ithalatın 2 milyar 383 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 776  milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla  gerçekleştirildi. Böylece ekimde doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre  yaklaşık yüzde 13 azalarak, 3 milyar 159 milyon metreküpe düştü.

Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke 932 milyon metreküple Azerbeycan oldu. Onu, 856 milyon metreküple İran ve 596 milyon metreküple Rusya  izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Nijerya'dan yapıldı.

KONUTLARDA DOĞAL GAZ TÜKETİMİ AZALDI

Doğal gaz tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8  azalışla 2 milyar 879 milyon metreküpe düştü.

Bu dönemde elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 43,1 azalarak, 782 milyon metreküpe geriledi. Konutlarda ise tüketim yüzde 7,3 azalarak, yaklaşık 387 milyon metreküp oldu. Ekimde organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 5,5 artarak, 307 milyon metreküpe yükseldi.

Öte yandan bu ayda Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 3,16 artarak, 3 milyar 466 milyon metreküp oldu.




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