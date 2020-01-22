Dolar bu sabah güne nasıl başladı?













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Dolar/TL güne 5,93 seviyesinden başladı. Çin'de ortaya çıkan, insandan insana bulaştığı tespit edilen ve henüz bir tedavisi bulunmayan coronavirüs salgınında resmi olarak teyit edilmiş vaka sayısının 440'a ulaştığı bildirildi.



Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye kredi sınırlamasını sürdürecek. Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Çin'in global yatırımcılara