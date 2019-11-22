Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi, katıldığı son toplantıda Avrupa Merkez Bankası üyelerinden, enflasyon hedefinin tutturulması konusunda "birlik" içinde olunmasını istedi.
Draghi enflasyon hedefinde `birlik` istedi
22.11.2019 10:00
Son güncelleme : 22.11.2019 10:00
DHA
Banka politika yapıcılarının 24 Ekim'de yaptığı para
politikası toplantı tutanaklarına göre, önceki haftalarda fikir ayrılıkları yaşamalarına sebep olan 2.6 trilyon euroluk tahvil
alım programına yönelik eleştirilerinden vazgeçerek anlaşmazlıklarını sona erdirdiler.
Tutanaklarda "Yönetim Kurulu'ndaki açık ve net tartışmaların kesinlikle gerekli ve meşru olduğu vurgulanmış olsa da, uzlaşma oluşturmak ve Yönetim Kurulu'nun enflasyon hedefine ulaşma taahhüdünün arkasında birleşmenin önemli olduğu kabul edildi" denildi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında faizler ve para politikasında beklendiği gibi değişikliğe gitmemiş ancak euro
bölgesinin küresel ekonomideki güç kaybından zarar görmeye devam etmesi nedeniyle destekleyici yeni önlemlere açık kapı bırakmıştı.
ECB Yönetim Kurulu'nun üçte birinin Eylül ayında tahvil alımlarını tekrar başlatma kararına karşı çıkmasının ardından, ECB politika yapıcıları geçen ayki toplantıda birlik için "güçlü bir çağrıda" bulundu. ECB tutanaklarında "İleriye baktığımızda, Yönetim Kurulu'nun birliği için güçlü bir çağrı yapıldı" denildi.
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