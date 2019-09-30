Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Fransa Devlet Başkanı Macron`un dile getirdiği Euro Bölgesi üyeleri arasında bütçe transferleri yapılabilmesi yönündeki çağrısına destek verdi.
Draghi mali birlik çağrılarına destek verdi
30.09.2019 09:22
Son güncelleme : 30.09.2019 09:22
Financial Times gazetesine konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Mario Draghi, global bir yavaşlamaya karşı koymak için daha yüksek kamu harcamalarının her zamankinden daha acil olduğunu belirtti.
Draghi, uzun süredir ifade edilen mali birliğin, Euro
Bölgesi'nin diğer global güçler ile rekabet edebilmesi için zaruri olduğunu vurguladı.
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