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Draghi mali birlik çağrılarına destek verdi

30.09.2019 09:22

Son güncelleme : 30.09.2019 09:22
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Fransa Devlet Başkanı Macron`un dile getirdiği Euro Bölgesi üyeleri arasında bütçe transferleri yapılabilmesi yönündeki çağrısına destek verdi.



Financial Times gazetesine konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, global bir yavaşlamaya karşı koymak için daha yüksek kamu harcamalarının her zamankinden daha acil olduğunu belirtti.

Draghi, uzun süredir ifade edilen mali birliğin, Euro Bölgesi'nin diğer global güçler ile rekabet edebilmesi için zaruri olduğunu vurguladı.




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