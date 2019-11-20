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Dünyada alüminyum üretimi arttı

20.11.2019 14:35

Son güncelleme : 20.11.2019 14:39
Uluslararası Alüminyum Enstitüsü`nden yapılan açıklamada ekim ayında dünya alüminyum üretiminin arttığı belirtildi.



Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) verilerine göre ekim ayında toplam dünya alüminyum üretimi eylül ayına göre 73.000 ton artarak 2,23 milyon ton oldu.

Verilere göre ekim 2018'e göre artış ise 14.000 ton oldu.






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