Dünyada alüminyum üretimi arttı















Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) verilerine göre ekim ayında toplam dünya alüminyum üretimi eylül ayına göre 73.000 ton artarak 2,23 milyon ton oldu.Verilere göre ekim 2018'e göre artış ise 14.000 ton oldu.