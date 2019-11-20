Uluslararası Alüminyum Enstitüsü`nden yapılan açıklamada ekim ayında dünya alüminyum üretiminin arttığı belirtildi.
Dünyada alüminyum üretimi arttı
20.11.2019 14:35
Son güncelleme : 20.11.2019 14:39
Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) verilerine göre ekim ayında toplam dünya alüminyum üretimi eylül ayına göre 73.000 ton artarak 2,23 milyon ton oldu.
Verilere göre ekim 2018'e göre artış ise 14.000 ton oldu.
14:24107.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 457,21
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.011
En Düşük
107.099
14:245,6915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
14:246,2962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0164
|Açılış
|: 6,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
14:24270,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 270,10
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|2,08
|16.090.769
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|33.263.943
|% 14,65
|
|MARKA
|1,05
|7.305.254
|% 14,13
|
|OLMIP
|5,76
|7.992.637
|% 14,06
|
|QNBFL
|39,50
|1.742.505
|% 12,86
|
|PINSU
|2,38
|25.125.052
|% -13,14
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|ATSYH
|0,88
|31.406
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,13
|3.907
|% -7,14
|
|CEOEM
|9,55
|22.213.715
|% -6,37
|
|THYAO
|14,26
|891.123.659
|% 0,99
|
|PETKM
|3,78
|421.054.768
|% 1,07
|
|ASELS
|19,75
|321.331.143
|% 1,70
|
|GARAN
|10,31
|231.441.106
|% 0,59
|
|AKBNK
|7,84
|183.785.700
|% 0,90
|
|PETKM
|3,78
|421.054.768
|% 1,07
|
|TSKB
|1,03
|76.690.458
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,47
|103.765.462
|% 2,08
|
|HURGZ
|1,52
|108.093.717
|% 0,00
|
|THYAO
|14,26
|891.123.659
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3184
|7,3551
|% -0,34
|
|Frank
|5,7127
|5,7471
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5123
|1,5199
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|4,39
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|2,92
|
|Yarım
|862
|885
|1,41
|
|Çeyrek
|433
|442
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,14
|61,14
|0,23
|