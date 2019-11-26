GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Düşük faizler ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek`

26.11.2019 14:02

Son güncelleme : 26.11.2019 14:02
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, düşük faizlerin Euro Bölgesi ekonomisine destek sağlamayı sürdüreceğini söyledi.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Fransız radyosu Classique ile söyleşisinde, Almanya ve Hollanda'nın finansal olanaklarını kullanması gerektiğini vurguladı.

Fransa'daki ekonomik duruma da değinen Villeroy, son beş yılda aşırı borçluluk ile ilgili davaların sayısında yüzde 40 azalma olduğuna da dikkat çekti.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da, düzenlediği basın toplantısında, ECB'nin para politikası hedeflerinin  tümünün önümüzdeki aylarda ECB politika yapıcıları arasında tartışılacağını söyledi.

Holzmann, "ECB para politikası hedefleri tartışmaya açıklar ve bu  tartışma gelecek aylarda olacak. Politika hedefleri gözden geçirilmeye  ve revize edilmeye açıklar. Her şey tartışılmaya açık" diye konuştu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:46105.541
Değişim :  0,15% |  158,48
Açılış :  105.568  
Önceki Kapanış :  105.382  
En Yüksek
105.959 En Düşük
104.718
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 8,85 11.614.758 % 19,92  
MTRYO 2,69 2.805.976 % 14,96  
YUNSA 8,52 87.254.390 % 13,60  
EMNIS 1,47 75.036 % 9,70  
MERIT 17,00 4.437 % 9,68  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3644 7,4013 % -0,27  
Frank 5,7397 5,7743 % 0,10  
Riyal 1,5279 1,5356 % 0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 3,37  
Altın Gr. 269 269 0,91  
Cumhuriyet 1.788 1.815 2,00  
Tam 1.779 1.824 0,47  
Yarım 860 882 0,22  
Çeyrek 431 441 0,11  
Gümüş.Ons 16,94 16,97 0,05  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,59 62,59 -0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru