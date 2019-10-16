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e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip

16.10.2019 11:18

Son güncelleme : 16.10.2019 11:18
Gelir İdaresi Başkanlığı`nca, son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret sektörü mercek altına alınırken, bu alandaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı.



AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin (AB)  katkısıyla "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik  Yardım Projesi"ni yürüten Gelir İdaresi Başkanlığı, bu kapsamda e-ticaret sektörüne yönelik çalışmalarını derinleştirdi.

Kurum tarafından ilgili sivil toplum kuruluşları, özel sektör  temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla "e-Ticaret Sektöründe Kayıt  Dışılığın Azaltılması'' konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayla, paydaşlarla birlikte sektörde kayıt dışılığa sebep olan  unsurlar, değer zincirinde kayıt dışılıkla ilgili olası boşluklar ve çözüm önerileri ele alınarak, mücadele stratejilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Çalıştayda, Çok Kanallı Elektronik Hizmet Ticareti, Online Elektronik  Hizmet Ticareti , Elektronik Mal ve Ürün Ticaretinde Aracı Hizmet Sağlayıcıları,  Elektronik Mal ve Ürün Ticaretinde Aracı Hizmet Sağlayıcıları başlıklarında  oturumlar düzenlendi.

TESLİMAT VE ÖDEME VERİLERİNE ERİŞİM

Çalıştay katılımcıları, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve  mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim-izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri  paylaşımının artırılması için önerilerde bulunurken, bunların kısa zamanda hayata  geçirilmesi kararlaştırıldı.

Çalıştay sonucunda ortaya konulan tespitlerde, e-ticaret hacminin  sağlıklı ölçülmesi ve teşviki gibi düzenlemelerin yapılması için Türkiye'deki kullanıcılara ait teslimat ve ödeme verilerinin önem taşıdığı ve ilgili  otoritelerce bu verilere erişimin sağlanması gerektiği belirtildi.

Kayıt dışılığın haksız rekabeti beslediği ve özellikle yurt dışındaki  firmaların Türkiye'de sattıkları malların ve sundukları hizmetlerin haksız rekabete sebebiyet verdiği, bu alanda başta kamu olmak üzere tüm paydaşlara  belirli görevler düştüğü vurgulandı.

Ayrıca, kayıt dışılıkla mücadelede kamu kurumlarınca gerçekleştirilen  denetimlerin önem arz ettiği, bu noktada Instagram, Facebook gibi sosyal medya  platformları üzerinden dükkan açarak satış yapanlar ile Youtube benzeri  alanlardan gelir elde edenlerin denetiminin önem arz ettiği sonucuna varıldı.

İKİNCİ ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

İlk çalıştayda elde edilen çıktılar sonucu, ikinci çalıştayın da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İkinci çalıştayda, kamu ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının katılımıyla e-ticaretteki sorunlara çözüm aranacak, sektörde teşvik edilmesi gereken alanlar belirlenecek ve haksız rekabete sebep olan hususlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair konular ele alınacak.




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