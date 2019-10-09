Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Banka`nın faiz oranlarını daha da düşürebileceğini, ancak para politikasının yan etkilerinin daha elle tutulur, somut hale gelmekte olduğunu söyledi.
`ECB faizleri daha da düşürebilir`
09.10.2019 11:16
Son güncelleme : 09.10.2019 11:16
Market News'a konuşan Avrupa Merkez Bankası
Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Ekim ayı Yönetim Konseyi toplantısında alınacak kararlar için öncelikle ekonomik görünümdeki gelişmeleri, aşağı yönlü risklerin durumunu görmek gerektiğini vurguladı.
Ekim toplantısında faizlerin daha da düşürülmesi yönünde şu andan herhangi bir tartışma yapılmadığını belirten Guindos, "Benim izlenimime göre -%0,50 şu an için doğru seviye, faizlerin daha da düşürülmesi için öncelikle Yönetim Konseyi'nde iyi ve derinlemesine bir tartışma yapmamız gerekli" diye konuştu.
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