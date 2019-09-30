İtalya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası üyesi Ignazio Visco, Avrupa Merkez Bankası`nın teşvik önlemleri almasının doğru bir karar olduğunu söyledi.
ECB üyesi Visco teşvik önlemlerini destekliyor
30.09.2019 10:25
Son güncelleme : 30.09.2019 10:25
DHA
İtalya Merkez Bankası Başkanı
ve Avrupa Merkez Bankası
(ECB) üyesi Ignazio Visco, Lanciano'da katıldığı bir konferansta enflasyonun yüzde 2.0'lik hedefe yakın olduğunu fakat bu düzeyin altında dengede tutmak için söz konusu kararın gerekli olduğunu belirtti.
Visco, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:
"Ekonomik yavaşlama ve düşük enflasyona yönelik risklerle enflasyonda kalıcı düşüş beklentisi oluşmaması ve deflasyon
tehdidinin yeniden ortaya çıkmaması için mücadele etmeliyiz."
ECB Başkanı Mario Draghi, ECB'nin faiz
indirimi kararının düşük enflasyona paralel olarak verildiğini söylemişti.
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