Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi ekonomisinin ılımlı şekilde de olsa yılın ikinci yarısında büyümeye devam edeceğini öngördü.
ECB`den `pozitif büyüme` beklentisi
07.11.2019 13:05
Son güncelleme : 07.11.2019 13:18
Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yayınladığı aylık bültende, "Gelen veriler ve anket sonuçları 2019'un ikinci yarısında hafif ancak pozitif ekonomik büyümeye işaret ediyor. Bu büyüme şekli zayıf global ticaret ve uzun süredir devam eden belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir" ifadelerini kullandı.
Bültende ayrıca, "Global ekonomiye yönelik riskler, Brexit ile ilişkili yüksek belirsizlik, ticari anlaşmazlıkların daha da tırmanması ve bir dizi gelişmekte olan piyasa ekonomisindeki yavaş toparlanmanın etkisi ile aşağı yönlü olmaya devam ediyor" değerlendirmesi yer aldı.
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|% 1,32
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|ASELS
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|PETKM
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|305.260.737
|% 2,54
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|THYAO
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|999.188.672
|% 2,93
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|KRDMD
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|160.969.992
|% 1,32
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|YYAPI
|0,47
|29.554.836
|% 2,17
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|ODAS
|1,58
|87.826.326
|% -9,71
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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|Sterlin
|7,3718
|7,4088
|% 0,03
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|Frank
|5,7621
|5,7968
|% -0,16
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|Riyal
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|1,5349
|% -0,08
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|Alış
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|Altın Ons
|1.485
|1.486
|-5,59
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|Altın Gr.
|274
|274
|-1,20
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|Cumhuriyet
|1.819
|1.846
|-8,00
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|Tam
|1.812
|1.857
|-7,45
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|Yarım
|876
|898
|-3,61
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|Çeyrek
|439
|449
|-1,80
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|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|-0,04
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|Gümüş Gr.
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|3,25
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|B. Petrol
|62,59
|62,59
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