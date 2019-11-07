ECB`den `pozitif büyüme` beklentisi















Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yayınladığı aylık bültende, "Gelen veriler ve anket sonuçları 2019'un ikinci yarısında hafif ancak pozitif ekonomik büyümeye işaret ediyor. Bu büyüme şekli zayıf global ticaret ve uzun süredir devam eden belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir" ifadelerini kullandı.Bültende ayrıca, "Global ekonomiye yönelik riskler, Brexit ile ilişkili yüksek belirsizlik, ticari anlaşmazlıkların daha da tırmanması ve bir dizi gelişmekte olan piyasa ekonomisindeki yavaş toparlanmanın etkisi ile aşağı yönlü olmaya devam ediyor" değerlendirmesi yer aldı.