Avrupa Merkez Bankası`nın limitlere ulaşmadan önce bir yıl süre ile Alman tahvilleri satın alabilecek.
ECB`nin Alman tahvilleri alma imkanı var
11.10.2019 15:15
Son güncelleme : 11.10.2019 15:15
Konuya yakın kaynaklara göre Avrupa Merkez Bankası
(ECB) yeniden varlık alım programına başladığında, mevcut kuralları devam ettirdiği takdirde ancak 1 yılın biraz üzerinde bir süre daha belirlenmiş limitlere ulaşmadan Alman tahvilleri satın alabilecek.
ECB ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.
ECB'nin elindeki İtalya, İspanya ve Fransa tahvili miktarı halihazırda belirlenmiş kotaların sırasıyla yüzde 8,4, 7,4 ve 3,9 üzerinde. Alman tahvillerinin payı ise kotanın yüzde 1,3 altında.
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