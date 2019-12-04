Avrupa Merkez Bankası`nın 2020`de doğrudan denetleyeceği banka sayısı azaldı.
ECB`nin denetleyeceği banka sayısı azaldı
04.12.2019 13:02
Son güncelleme : 04.12.2019 13:02
Avrupa Merkez Bankası'nın 2020'de doğrudan denetleyeceği banka sayısı yıllık gözden geçirmenin ardından 119'dan 117'ye indi.
ECB ayrıca, Brexit nedeniyle yaşanacak taşınmalar sonrasında UBS, JP Morgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın bağlı ortaklıklarını da denetleyecek.
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