Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı













AA

Ekim ayı ihracat rakamları, Denizli'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.Toplantıda konuşan Pekcan, Denizli'nin ihracatın içinde bir şehir olduğunu söyledi.Denizli'nin ihracat desteklerinden en fazla faydalanan illerin başında geldiğini belirten Pekcan, "Eximbank ihracat finansmanında Türkiye geneli ihracatın yüzde 26'sı Eximbank tarafından finanse ediliyor. Bu oran Denizli'de yüzde 50" dedi.Türkiye'nin yüzde 5 büyüme hedefini yakalayacağına inandığını dile getiren Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istihdam odaklı kredi paketinin devreye alındığını açıklaması sonrası kamu bankalarının kredi faizlerinin aşağı yönlü hareket ettiğine işaret etti.Bakan Pekcan, "Ben de burada size Eximbank ile ilgili bir müjde vermek istiyorum. Eximbank'tan KOBİ'lerimizin faydalanma oranını yüzde 72'lere çıkardık. Hedefimiz en kısa zamanda 73'e daha sonra 75'e çıkarmak. KOBİ'lerimize ve yüksek teknoloji ürün ihraç eden firmalarımıza TL bazında uyguladığımız faiz oranı bugün itibariyle 8,79'a düştü. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.Dünyada 111 ülkenin Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerini kullandığı, bu rakamlarda Türkiye toprakları içinde yer alan serbest ticaret bölgelerinin dış ticaretinin de dahil edildiğini kaydeden Pekcan, Özel Ticaret Sistemi verilerine göre de rakamları açıklamaya devam ettiklerini ifade etti.Ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayan Pekcan, şu bilgileri verdi:"Ekim ayı ihracat rakamımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene ekim ayı ihracat rakamımız ise GTS'ye göre 16 milyar 590 milyon dolar. Burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Bütün ihracat ailemize teşekkür ediyorum. Hatta eylül ayında yakalamış olduğumuz 15 milyar 120 milyon dolarlık ihracatımıza göre de 1 milyar 116 milyon dolar daha üstünde bir rakam oldu. ÖTS'ye göre ise geçen sene de bu sene de 15,6 milyar dolar. Orada bir fark yok.İlk 10 ayda kümülatif ihracatımız yüzde 2,1 artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu rakamlar ve olumlu performans bizlere ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir."Net ihracatın Türkiye ekonomisinin büyümesine ilk 6 ayda verdiği katkının 9,7 puan olduğunu dile getiren Pekcan, ekim ayı ithalat rakamlarıyla ilgi ise şu bilgileri verdi:"Ekimde ithalatımızın yüzde 10,8 arttığını görüyoruz, 18 milyar 179 milyon dolar. Bu sene genelde ithalatımız düşme trendinde. İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.Geçen senenin ilk 10 ayında verdiğimiz dış ticaret açığı 52 milyar 347 milyon dolarken bu sene yüzde 55,6 daha azalarak 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yani 10 ayda dış finansman ihtiyacımız 29 milyar 119 milyon dolar azalmış durumdadır. Ayrıca 10 ay itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,6'dan yüzde 86,5 seviyesine gelmiş. Bu oranı biz yıl sonuna kadar muhafaza edebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü sadece ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90'lar seviyesine ulaştı."Pekcan, Denizli'nin ihracatta önemli bir yeri olduğunu, bu yıl ilk defa 3 milyar dolar sınırını aşarak en çok ihracat yapan ilk 10 il arasına girdiğini söyledi.Denizli'nin ihracat desteklerinden en çok yararlanan illerden olduğunu ifade eden Pekcan, geçen yıl kente ihracata yönelik devlet destekleri kapsamında 40 milyon TL destek sağlandığını anlattı.Pekcan, bu yılın 9 ayında söz konusu tutarın 30 milyon liraya yaklaştığını kaydederek, Denizli'nin ihracatına sağlanan finansman desteğinin geçen yıl 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu, şehrin toplam ihracatının yüzde 40'ının Türk Eximbank finansman desteğiyle sağlandığını bildirdi.Denizli'nin 173 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Pekcan, dünyanın çeşitli yerlerinde Denizli'yi kendi markasıyla görmekten gurur duyduklarını, ancak 3 milyar dolarlık ihracat rakamının şehrin potansiyelinin çok altında olduğunu söyledi.Pekcan, Denizli'ye bugüne kadar olduğu gibi desteklerini sürdüreceklerini, bugün gerçekleştirecekleri istişareler ve toplantılarla şehrin ihracatçılarını dinleyeceklerini, bakanlık olarak onların her zaman destekçisi olacaklarını anlattı.Pekcan, ABD'de başlayıp AB'de devam eden korumacılık önlemlerinin bütün dünyayı ve kendilerini ciddi anlamda etkilediğini belirterek, "Küresel büyüme 2018'de yüzde 3,6 iken bu oran 2019 için 2018 Ekim'de önce yüzde 3,7'ye, sonra aşağı yönlü önce yüzde 3,5'e, sonra yüzde 3,2'ye düşürdüler. Geçen hafta da IMF tarafından küresel büyümenin yüzde 3 olarak beklendiği ilan edildi." diye konuştu.Çin ve Hindistan büyüme oranları çıkartıldığında küresel büyümenin yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşeceğinin görüldüğünü dile getiren Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü'nün 2019 yılı dünya mal ticaret hacmi artış oranına ilişkin tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 1,2'ye indirdiğini anımsattı.Pekcan, bütün bu gelişmelerin dünyada ticaretin ve ihracatın daha zor hale geldiğini gösterdiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ancak biz kendi ekonomimizin dinamiklerine, gücüne inanarak bildiğimiz yolda yılmaksızın el birliğiyle sizlerin gayretleriyle, bizlerin destekleriyle devam edeceğiz. Şu ana kadar iyi gittik, bundan sonra da böyle devam edeceğimizden ve yüksek büyüme trendini yakalayacağımızdan bir kuşkumuz yok. Ülkemizdeki enflasyon ve faiz verilerinin aşağıya çekilmesiyle birlikte Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) hedeflediğimiz yüzde 5 büyümeyi de yakalayacağımıza inanıyorum."Pekcan, Türk Eximbank'ın, uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programlarıyla her zaman ihracatçılarının yanında olduğunu belirterek, Türkiye'deki bütün ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına bankanın verdiğini söyledi.Türk Eximbank tarafından sektöre sunulan desteklerden değinen Pekcan, bankanın finansal kuruluşlara, kadın ve genç girişimcilere, çiftçilere sunduğu destek programlarından, Leasing Şirketleri Kredi Programı'ndan, Finansal Kuruluşlar Alıcı Kredisi Sigortası'ndan, İVME Finansman Paketi'nden ve Ekonomi Değer Kredisi'nden bahsetti.Pekcan, "Ayrıca, 2019 yılı sonuna kadar Yurt Dışı Teminat Mektubu ve Sigortalı Alacağa Dayalı Sevk Öncesi Kredi programlarını devreye alacağız." dedi.Bakanlık olarak dijitalleşmeye verdikleri desteklerden, gümrüklerdeki ve bakanlığın diğer faaliyetlerindeki dijitalleşme sürecinden bahseden Pekcan, "Bütün amacımız ithalatın, ihracatın, dış ve iç ticaretin şeffaf, güvenilir, etkin ve hızlı olması yönünde. Bütün çalışmalarımız bu yönde." diye konuştu.Pekcan, 2019 itibarıyla ihracat rakamlarını Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerini açıkladıklarını anımsatarak, aynı zamanda özel ticaret sistemi verilerini de internet sitelerinde beraber verdiklerini söyledi.Ayrıca TÜİK de her ikisini birden resmi olarak paylaştığını dile getiren Pekcan, neden GTS'ye geçtiklerine dair şu açıklamalarda bulundu:"En başta ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Çin, Hindistan, Rusya, İngiltere ve bazı AB ülkeleri olmak üzere dünyanın ileri ekonomiler, 117 ülke GTS verilerini kullanmaktaydı. Bunun farkı, Türkiye toprakları sınırları içinde olan serbest bölgelerimizin net ihracat rakamlarını da ihracat rakamlarımıza diğer ülkelerin yaptığı gibi dahil ediyoruz. Aynı şekilde özel ticaret sistemine göre verileri paylaşmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan transit ticaret ile yurt içi satın alma teslimleri GTS verilerine dahil edilmemekte."Pekcan, öte yandan, dahilde işleme rejiminin de yıllardır uygulanan, usulleri net ve uluslararası standartları olan bir rejim olduğunu, dahilde işleme kapsamında, ithal edilen eşyalar ithalat olarak kaydedilirken, yapılan her türlü katma değer, yurt dışı girdi kıymetiyle birlikte toplanarak ihracata dahil edildiğini söyledi.Bakan Pekcan, açıkladıkları idari kayıtların, TÜİK tarafından bir ay sonra yayınlanan kesinleşmiş ticaret istatistikleri ile tamamen örtüştüğünü, veriler arasında hiçbir farklılık bulunmadığını vurguladı.Pekcan, ihracatın belirli bir dinamizmle sürdüğünü ve Türkiye ekonomisinin büyümesinin itici güçlerinden olmaya devam ettiğini belirterek, üretime ve ihracata dayalı büyümeyi el birliğiyle sürdüreceklerini söyledi.Ekim ayı ihracat ve ithalat verilerini paylaşan Pekcan, "İthalatımızın ekimde yüzde 10 civarında bir artış göstermesi de ülkemizde yatırımların yeniden artmaya başladığı, üretim ve ihracat için hammadde ve ara malı ithalatının arttığını da bize göstermektedir. Amacımız; ithalat ve ihracat arasında sürdürülebilir bir denge olmasıdır. İhracatın ithalatı karşılaşma oranındaki yüzde 86,5 oranını da muhafaza etmeyi de hedefliyoruz."Pekcan, ihracata ilişkin stratejilerini sahaya inerek ihracatçılardan aldıkları görüşler çerçevesinde belirlediklerini ifade ederek, en büyük moral ve gücü de ihracatçılardan aldıklarını bildirdi.