`Ekonomik teşvik paketine ihtiyaç yok`















Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Almanya'nın bir ekonomik teşvik paketine ihtiyacı olmadığını ve denk bütçe politikasının güçlü kamu finansmanının başarılması için faydalı olduğunu söyledi. Ancak Weidmann, denk bütçenin bir saplantı haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.Sueddeutsche Zeitung'a konuşan Weidmann, enflasyonun faiz oranlarının yükselmesini gerektirecek seviyeye yükseleceğine inandığını, ancak gerçekçi olunduğunda bunun gerçekleşmesinin zaman alacağının görüldüğünü de vurguladı.