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`Ekonomik yavaşlama iş piyasasını etkiliyor`

01.11.2019 10:29

Son güncelleme : 01.11.2019 10:37
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos iş piyasasında, bölgedeki ekonomik yavaşlamanın oluşturduğu baskının hissedilmeye başlandığını söyledi.



DHA

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, parasal politikaların limitlerine henüz ulaşılmadığını ve hala büyüme destekli olarak yeniden düzenlenebileceklerini belirterek, olası politika düzenlemeler yapılabileceğine işaret etti.

Daha önce Euro Bölgesi'nde risklerin arttığı uyarısını yapan de Guindos, bunun yanında faiz oranlarının uygun bir düzeyde olduğunu söylemişti.

Öte yandan ECB'nin tahvil alım programını yeniden başlatmasına karşı çıkan bir grup akademisyen konuyu mahkemeye taşıdı. Akademisyenleri temsil eden hukukçu ve ekonomist Markus Kerber, Berlin'de yaptığı açıklamada, ECB'nin tahvil alım programını yeniden başlatma kararını durdurmak için Almanya Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını belirtti.






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