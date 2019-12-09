AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.
Ekonomistlerin cari işlemler beklentisi belli oldu
09.12.2019 11:35
Son güncelleme : 09.12.2019 11:35
AA
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Aralık Çarşamba günü açıklanacak Ekim 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar
fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentileri, 1 milyar 350 milyon dolar ile 1 milyar 900 milyon dolar arasında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 1,5 milyar dolar fazla olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler fazlası beklentileri 0-3 milyar dolar arasında yer aldı.
Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
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|Açılış
|: 108.896
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|Önceki Kapanış
|: 108.869
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108.975
En Düşük
108.139
11:195,8030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Açılış
|: 272,82
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|Önceki Kapanış
|: 271,80
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273,07
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.126.935
|% 19,89
|
|DURDO
|13,43
|2.900.635
|% 14,30
|
|GLRYH
|2,43
|10.574.266
|% 10,45
|
|UZERB
|2,69
|49.951
|% 9,80
|
|IHLAS
|0,82
|68.220.135
|% 9,33
|
|SMART
|7,66
|1.462.332
|% -19,96
|
|FONET
|5,69
|3.638.782
|% -11,09
|
|EKIZ
|0,59
|3.630
|% -9,23
|
|DERAS
|3,54
|4.823.714
|% -7,33
|
|FMIZP
|30,96
|5.300.960
|% -6,12
|
|ISFIN
|3,15
|261.890.235
|% 3,28
|
|THYAO
|13,63
|211.413.373
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,41
|126.656.870
|% 0,00
|
|ASELS
|19,35
|116.399.066
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|96.013.865
|% 2,03
|
|IHLAS
|0,82
|68.220.135
|% 9,33
|
|ISFIN
|3,15
|261.890.235
|% 3,28
|
|IHLGM
|0,88
|65.012.248
|% 3,53
|
|EKGYO
|1,51
|96.013.865
|% 2,03
|
|KRDMD
|2,41
|126.656.870
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6191
|7,6574
|% 0,49
|
|Frank
|5,8366
|5,8718
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5433
|1,5510
|% 0,31
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.462
|1.463
|1,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,08
|
|Cumhuriyet
|1.802
|1.829
|3,00
|
|Tam
|1.793
|1.838
|-4,41
|
|Yarım
|867
|889
|-2,13
|
|Çeyrek
|435
|445
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|16,60
|16,64
|0,04
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|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
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|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,25
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