AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 450 milyon dolar açık vermesini bekliyor.
Ekonomistlerin cari işlemler beklentisi belli oldu
10.01.2020 16:44
Son güncelleme : 10.01.2020 16:44
AA
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Kasım 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 450 milyon dolar
açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 250 milyon dolar ile 660 milyon dolar arasında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 1,6 milyar dolar fazla olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2019 sonu cari işlemler fazlası beklentileri 1 milyar dolar ile 2 milyar dolar arasında yer aldı.
Cari işlemler dengesi, ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar olmuştu.
Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|% 2,17
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|% 0,00
|
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|% 4,26
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|ALBRK
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|KRDMD
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|% 2,17
|
|EKGYO
|1,50
|332.422.349
|% 2,04
|
|PETKM
|3,91
|615.073.200
|% 0,00
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6613
|7,6997
|% 0,19
|
|Frank
|5,9991
|6,0352
|% -0,12
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|Riyal
|1,5622
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|% 0,14
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|3,09
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,01
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|1.941
|1.971
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|Tam
|1.931
|1.979
|-7,22
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|Yarım
|933
|957
|-3,49
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|Çeyrek
|468
|479
|-1,75
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|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,11
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|Gümüş Gr.
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