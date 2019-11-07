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Elektrik tüketimi arttı

07.11.2019 13:56

Son güncelleme : 07.11.2019 13:56
Türkiye`nin elektrik tüketimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,98 artarak 22 milyar 890 milyon 236 bin kilovatsaat oldu.



AA

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 785 milyon 728 bin kilovatsaatle 3 Ekim'de, en düşük tüketim ise 641 milyon 374 bin kilovatsaatle 20 Ekim'de gerçekleşti.

Ekimde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,98 artarak 22 milyar 890 milyon 236 bin kilovatsaate çıkarken, elektrik üretimi de yüzde 0,62 artışla 23 milyar 23 milyon 447 bin kilovatsaate yükseldi.

Elektrik üretiminin yüzde 22,19'u hidroelektrik santrallerinden, yüzde 26,41'i ithal kömür ve yüzde 20,79'u doğal gaz santrallerinden karşılandı. Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 20,40'ı bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,46 oldu. Kalan yüzde 4,75'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 13 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,84 azalarak, 126 milyon 965 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ekimde  147 milyon 361 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Ekimde elektrik ihracatı da yüzde 28,14 azalarak 260 milyon 177 bin kilovatsaate düştü. Ekim 2018'de 362 milyon 52 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, eylül sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 90 bin 720 megavata ulaştı.




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