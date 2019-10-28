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Elektrikli araçlar İstanbul`da konuşulacak

28.10.2019 16:39

Son güncelleme : 28.10.2019 16:39
Alanında uzman yerli ve yabancı mühendisler, otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçların dönüşümünü tüm yönleriyle ele almak üzere "Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC) için Türkiye`ye gelecek.



AA

IAEC açıklamasına göre, dünya çapında ekonomik büyümeyi sağlayan en büyük sektörlerinden birisi olan otomotiv endüstrisi ciddi bir dönüşümden geçiyor. Bu geçiş sürecinde Türkiye, otomotiv ekosisteminde elektrikli araç teknolojilerinin ele alınacağı önemli bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan IAEC, 7-8 Kasım tarihlerinde "Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği" ana temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen ve Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği'nin (Amerikan Society of Automotive Engineers - SAE International) de desteklediği IAEC'de elektrikli araç teknolojilerinin bugünü ve yarınına ilişkin detaylar paylaşılacak.

LİTYUM BATARYA ÜRETİCİSİ CATL YÖNETİCİSİ ROBERT LAİ, ANA KONUŞMACI

Lityum batarya üreticisi CATL şirketinin Kıdemli Yöneticisi Robert Lai'in ana konuşmacı olarak lityum iyon bataryalar üzerine önemli paylaşımlarda bulunacağı IAEC 2019’da, batarya teknolojileri ve yönetim sistemlerinden şarj altyapısı ve şebekesine, otomotiv pazarının dönüşüm sürecinden Türkiye otomotiv sanayisi üzerindeki etkilerine ve tüm araç gruplarında dönüşüm trendlerine kadar birçok konu ele alınacak.

IAEC 2019'da yer alacak konu başlıkları da "Elektrikli Araçlar: Pazar, Politika ve Emisyonlar", "Elektrikli Araç Teknolojileri", "Bataryalar ve Batarya Yönetim Sistemleri", "Elektrikli Araç Şarj Altyapısı ve Şebekesi", "Elektrikli Araçlar ve Türkiye’de Otomotiv Sanayiine Etkisi", "Başarı Öyküleri" ve "Ticari Araçlarda Elektrifikasyon" olarak belirlendi.

Konferansa katılım, detaylı program ve ulaşım gibi konulara "www.iaec.ist web" adresi üzerinden ulaşılabilecek




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