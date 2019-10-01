Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından 39 elektrik üretim santraline ağustos ayı için toplam 122 milyon 873 bin 772 lira ödeme yapılacağı bildirildi.
Elektrikte 122 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
01.10.2019 10:34
Son güncelleme : 01.10.2019 10:34
AA
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.
Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 43 santralden 39'una ağustos ayı için toplam 122 milyon 873 bin 772 lira ödenecek.
Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 10 milyon 952 bin 537 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 6 milyon 969 bin 796'şar lira
ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.
Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.
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