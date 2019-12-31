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Enerji ithalatı faturası azaldı

31.12.2019 11:19

Son güncelleme : 31.12.2019 11:19
Türkiye`nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 3 milyar 390 milyon 200 bin dolara geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, kasımda Türkiye'nin toplam ithalat  tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar oldu.

Bunun 3 milyar 390 milyon 200 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı  olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl kasımda bu rakam 3 milyar 452 milyon 317 bin dolar olarak  kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı  faturasında yüzde 1,8'lik düşüş oldu.

Öte yandan, kasımda ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına göre  yaklaşık yüzde 135 artarak 2 milyon 676 bin 738 tona yükseldi.




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