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`Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı`

11.01.2020 10:43

Son güncelleme : 11.01.2020 10:43
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji kaynaklarının israf edilmeden akılcı, verimli kullanılmasının Türkiye`nin bütçesi için kilit noktalardan biri olduğunu belirterek, "Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı" ifadesini kullandı.



AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, enerji kaynaklarının akılcı kullanılması ve bu alanda tasarrufun önemine dikkati çekti.

Enerji kullanımında savurganlık yapmanın doğru olmadığını vurgulayan Palandöken, tasarruf bilincinin çocuk yaşlardan verilmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, Türkiye'de kullanılan enerji kaynaklarının neredeyse yüzde  90'ının ithal edildiğine dikkati çekerek, "İthal edilen her birim için dışarıya borçlanıyoruz. Bu durum ekonomimize olumsuz yansıyor. Bu yüzden enerji tasarrufu  yapmak her birimizin vatandaşlık görevi. Enerji kaynaklarının israf edilmeden, akılcı, verimli kullanılması Türkiye'nin bütçesi için kilit noktalardan biri.  Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın daha yaşanılabilir kılınması için enerji tasarrufunun şart olduğunun altını çizen Palandöken, her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası'nın daha bilinçli geçmesini temenni ettiğini dile  getirdi.




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