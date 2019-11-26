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Enerji verimliliğine 5 yılda 350 milyon dolar finansman sağlandı

26.11.2019 13:05

Son güncelleme : 26.11.2019 13:05
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Birliği (AB) merkezli temiz enerji fonlarınca hayata geçirilen kredi programı çerçevesinde, Türkiye`deki enerji verimliliği yatırımları için 5 yılda 4 bankaya 350 milyon dolar finansman sağlandı.



EBRD tarafından geliştirilen Temiz Teknoloji Fonu ile AB'nin desteklediği Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı'nın (TuREEFF) sonuçları, bir otelde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Buna göre, Garanti BBVA, Şekerbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankasına, Türkiye'deki bireyler, inşaat şirketleri ve enerji tasarrufu ekipman bayilerine kullandırılmak üzere 5 yılda 350 milyon dolar fon aktarıldı.

Bu fonlar, 2 bin 800 kişi tarafından çevre dostu konutların satın alınması veya mevcut konutların enerji tasarruflu teknolojilerle donatılması için kullanıldı. TuREEFF yatırımları 2015'ten beri yılda 29,3 gigavatsaat enerji tasarrufu sağlanmasına ve 7 bin 390 ton karbon emisyonu salımının engellenmesine destek oldu.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, toplantıda yaptığı konuşmada, 50 binden fazla hanenin doğrudan veya dolaylı olarak bu programdan yararlandığını belirterek, "Aileler, TuREEFF tarafından finansman desteği sağlanan uzman bayilerden satın aldıkları ısıtma veya soğutma sistemleri, pencereler veya beyaz eşyalarla evlerini yeniledi. Ayrıca program, çevre dostu yeni konut projelerinden, eski binaların enerji verimliliğini artırmaya ve bayilere kaynak sağlayan satıcı kredilerine kadar 430 farklı projeyi finanse etti." değerlendirmesinde bulundu.

Tuerkner, ayrıca EBRD'nin Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 12 milyar avroyu bulduğunu ve bu yatırımların yarıdan fazlasının sürdürülebilir projelere aktarıldığını dile getirdi.

7 projeye ödül

Toplantıda, sera gazı emisyonunun azaltılmasına ve yeşil ekonomiye katkıları nedeniyle Zafer Hakan Yapı İnşaat, Hun Perakende İnşaat, Tema İstanbul, Eldem AŞ, Modern Klima, Elvan İnşaat ve Neyka Nakliyat ödüle layık görüldü.
 
 
 





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