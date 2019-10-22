GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Enflasyon hedefi için çok fazla likidite gerek`

22.10.2019 11:29

Son güncelleme : 22.10.2019 11:29
Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası`nın enflasyon hedefini yakalayabilmesi için "çok fazla likiditeye gereksinim" olduğu uyarısı yaptı.



DHA

Negatif faizlerin Euro Bölgesi'nin finansal sistemini tehlikeye sokabileceği uyarısı yapan Holzmann, 2013'ten bu yana yüzde 2.0 enflasyon hedefinin yakalanamadığını vurguladı ve ekledi:

"Enflasyon bekleyişlerinin yukarıda sabitlendiği bir ortamda hedefe ulaşmak çok pahalı ve çok zor hale geliyor. Bunu  yapmak için çok fazla likiditeye ihtiyacınız oluyor. Enflasyon hedefine  ulaşsanız bile, enflasyon hedefini düşürmek faydalı olur. Bana göre hedef yüzde 1.5 olabilir; yüzde 1.2 öneren olursa da itiraz etmem."




BIST USD EURO ALTIN
11:1397.948
Değişim :  0,64% |  624,14
Açılış :  97.531  
Önceki Kapanış :  97.324  
En Yüksek
98.081 En Düşük
97.268
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru