Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası`nın enflasyon hedefini yakalayabilmesi için "çok fazla likiditeye gereksinim" olduğu uyarısı yaptı.
`Enflasyon hedefi için çok fazla likidite gerek`
22.10.2019 11:29
Son güncelleme : 22.10.2019 11:29
DHA
Negatif faizlerin Euro
Bölgesi'nin finansal sistemini tehlikeye sokabileceği uyarısı yapan Holzmann, 2013'ten bu yana yüzde 2.0 enflasyon
hedefinin yakalanamadığını vurguladı ve ekledi:
"Enflasyon bekleyişlerinin yukarıda sabitlendiği bir ortamda hedefe ulaşmak çok pahalı ve çok zor hale geliyor. Bunu yapmak için çok fazla likiditeye ihtiyacınız oluyor. Enflasyon hedefine ulaşsanız bile, enflasyon hedefini düşürmek faydalı olur. Bana göre hedef yüzde 1.5 olabilir; yüzde 1.2 öneren olursa da itiraz etmem."
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