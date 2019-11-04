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Enflasyon yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

04.11.2019 13:15

Son güncelleme : 04.11.2019 13:15
Yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,55 ile yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.



AA

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,0 ile AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 1,87'nin hemen üzerinde artış gösterdi. Yıllık enflasyon da 0,7 puan azalarak  yüzde 9,26'dan yüzde 8,55'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon yaklaşık son 3  yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun piyasa beklentisine paralel gerçekleştiğini belirterek, enflasyonun geçen yıla göre gerilemesinde, işlenmiş gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve gıda dışı  diğer gruplarda artışların kur şokunun yaşandığı geçen yıla göre ılımlı kalmasının etkili olduğunu söyledi.

Ekim ayında meyve-sebze hariç diğer işlenmemiş gıda ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki düşüşün gıda enflasyonunu aşağı çektiğini ifade eden Bürümcekçi, enerji grubunda elektrik zammı nedeniyle yüzde 4,8 ile geçen yılın üzerinde bir yükseliş izlendiğini kaydetti.

Bürümcekçi, kurlara hassas olan gruplarda (ev içi tekstil, ev  aletleri, telefon ekipman, araç satın alımı gibi) ise sınırlı artışlar veya geri  çekilmelerin izlendiğini dile getirdi.

Giyim fiyatlarının mevsimlik artışının ise yüzde 11,7 ile geçen yılki  artışın altında olmasının da enflasyonu aşağı çektiğinin altını çizen Bürümcekçi,  böylece yıllık TÜFE'nin yüzde 8,55'e düşüş gösterdiğini aktardı.

"SON İKİ AYDA ALEYHTE BAZ ETKİSİ SÖZ KONUSU"

Ekonomist Bürümcekçi, gıda fiyatlarının yıllık artış hızının yüzde  7,8'e gerileyerek, Enflasyon Raporu gıda fiyatı yeni varsayımının (yüzde 10)  altına indiğini belirtti.

Endeks tarihindeki ortalama yıllık artışı yüzde 10 civarında olan gıda  fiyatlarının 2019 yılındaki seyrinin, Merkez Bankasının yüzde 12 olarak revize  ettiği yıl sonu enflasyon tahmininden sapma konusunda önemli belirleyicilerinden  biri olacağını ifade eden Bürümcekçi, manşet enflasyonda baz etkisinin yılın son  iki ayında aleyhte olacağını ve TÜFE'nin yılı yüzde 12 civarında kapatabileceğini  söyledi.

Bürümcekçi, gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının  belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının  görünümünün, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon  üzerindeki risklerin yönünü belirleyeceğini dile getirdi.

Kısa vadede, geçen yıl kasım-aralık döneminde görülen negatif  enflasyon gerçekleşmesinin oluşturduğu baz etkisinin yukarı yönde etkide  bulunacağına dikkati çeken Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Örneğin, geçen yıl kasımda TÜFE yüzde 1,44 gerilerken aynı ay uzun  dönem TÜFE ortalaması yüzde 0,8 düzeyindedir. Buna ek olarak, son dönemdeki kur  artışı ile beraber yıllık bazda kur sepeti düşüşünün yüzde 3 civarına (geçen ekim  kur sepeti ortalaması 6,30) yavaşlaması enflasyonu aşağı yönde bastıran bir  etkinin zayıfladığına işaret etmektedir. Dolayısıyla son günlerdeki değer  kaybının bir kur atağına dönüşmediği ve sürpriz bir vergi artışının gözlenmediği  durumda yıllık enflasyonun yılın son iki ayda geçen yılın oluşturduğu aleyhte  güçlü baz etkisi nedeniyle tekrar yükselerek yılı yüzde 12 civarında bitirmesi  olası duruyor."

"MERKEZ BANKASI YILI SON BİR İNDİRİMLE KAPATIP, BEKLEMEYE GEÇEBİLİR"

Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankasının yılı son bir indirimle kapatıp, beklemeye geçebileceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın, temmuz, eylül ve ekim toplantılarında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini toplam bin baz puan indirimle yüzde 14  seviyesine çektiğini belirten Bürümcekçi, bankanın belirgin faiz indirimine gerekçe olarak, güncel tahminlerin yıl sonu itibarıyla enflasyonun Temmuz  Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin belirgin altında kalacak olmasını öne çıkardığını ifade etti.

Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu sunumundaki açıklamalarında, 'Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Geldiğimiz noktada, gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandığımızı, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceğimizi vurgulamak isterim.'  ifadelerini kullandı. Başkan Uysal'ın bu mesajlarını, bankanın aralıkta şartların izin verdiği boyutta son bir indirim yaparak bir süre beklemeye geçeceği şeklinde  okumaktayız."




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