EPDK 21 şirkete lisans verdi













AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 11 şirkete üretim, 1 şirkete organize sanayi bölgesi (OSB) üretim, 3 şirkete OSB dağıtım ve 2 şirkete tedarik lisansı verildi. Aynı piyasada 6 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.Petrol piyasasında faaliyet gösterecek 2 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirket dağıtıcı lisansı alırken, 3 şirketin dağıtıcı lisansı iptal edildi.