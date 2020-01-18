Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı piyasalarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verdi.
EPDK 21 şirkete lisans verdi
18.01.2020 10:41
Son güncelleme : 18.01.2020 10:41
AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 11 şirkete üretim, 1 şirkete organize sanayi bölgesi (OSB) üretim, 3 şirkete OSB dağıtım ve 2 şirkete tedarik lisansı verildi. Aynı piyasada 6 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.
Petrol piyasasında faaliyet gösterecek 2 şirkete madeni yağ ve 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.
LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirket dağıtıcı lisansı alırken, 3 şirketin dağıtıcı lisansı iptal edildi.
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0315
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5560
En Düşük
6,5173
18:05295,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,63
|Açılış
|: 295,24
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
296,01
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6468
|7,6852
|% 0,16
|
|Frank
|6,0649
|6,1014
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5660
|1,5739
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,67
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,62
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,38
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 176 adet işlem
-
17:58BRMEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 546, 625 adet işlem
-
17:57HATEK
Yüzde 13.27 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 925, 721 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 18 artarak (% 0.02 ) 146, 676
-
17:56XU100
Endeks 121, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 448.00 milyon TL de