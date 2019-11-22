EPDK 29 şirkete lisans verdi













AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, enerji piyasasında faaliyet göstermek üzere Kuruma başvuruda bulunan 4 şirkete biyogaz, 6 şirkete rüzgar enerji santrali, 2 şirkete jeotermal enerji santrali, 3 şirkete hidroelektrik santrali, bir şirkete güneş enerjisi santrali, 4 şirkete biyokütle, 2 şirkete kojenerasyon tesisi, bir şirkete ithal kömür santrali, bir şirkete gaz elektrik üretimi tesisi, 3 şirkete tedarik, bir şirkete madeni yağ ve bir şirkete de LPG dağıtıcı lisansı verildi.Kurum, 1 şirketin LPG depolama, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin de üretim lisansını sona erdirdi.