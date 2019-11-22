Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 29 şirkete lisans verdi.
EPDK 29 şirkete lisans verdi
22.11.2019 09:40
Son güncelleme : 22.11.2019 09:40
AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, enerji piyasasında faaliyet göstermek üzere Kuruma başvuruda bulunan 4 şirkete biyogaz, 6 şirkete rüzgar enerji santrali, 2 şirkete jeotermal enerji santrali, 3 şirkete hidroelektrik santrali, bir şirkete güneş enerjisi santrali, 4 şirkete biyokütle, 2 şirkete kojenerasyon tesisi, bir şirkete ithal kömür santrali, bir şirkete gaz elektrik üretimi tesisi, 3 şirkete tedarik, bir şirkete madeni yağ ve bir şirkete de LPG dağıtıcı lisansı verildi.
Kurum, 1 şirketin LPG depolama, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin de üretim lisansını sona erdirdi.
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|: 268,75
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|Önceki Kapanış
|: 268,52
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268,93
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|AGHOL
|16,25
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|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
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|% 0,00
|
|GLRYH
|1,83
|3.020.495
|% 0,00
|
|GOODY
|3,08
|9.825.852
|% 0,00
|
|GUBRF
|6,18
|16.572.597
|% 0,00
|
|AGHOL
|16,25
|21.187.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 0,00
|
|GLRYH
|1,83
|3.020.495
|% 0,00
|
|GOODY
|3,08
|9.825.852
|% 0,00
|
|GUBRF
|6,18
|16.572.597
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% 0,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 0,00
|
|ASELS
|19,31
|326.111.060
|% 0,00
|
|PETKM
|3,73
|323.209.363
|% 0,00
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 0,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,34
|249.907.151
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% 0,00
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3483
|7,3851
|% 0,20
|
|Frank
|5,7166
|5,7511
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5161
|1,5237
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|0,85
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,18
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,00
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|B. Petrol
|63,52
|63,52
|-0,45
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