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EPDK Başkanı`ndan OSB`lere enerji tesisi uyarısı

14.01.2020 13:30

Son güncelleme : 14.01.2020 13:30
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, organize sanayi bölgelerinde (OSB) sanayi üretimi için ayrılan alanlara enerji üretim tesisi kurulmasının doğru olmadığını belirterek, "İstediğiniz her yere yenilenebilir enerji tesisi kuramazsınız. Anadolu’da bir söz vardır. Önünüzden yiyin derler. Önce bir çatılarımızı bitirelim. Çatılarımızın tamamına enerji üretim tesisleri kurduktan sonra birtakım imkanlar da elverdiği sürece EPDK olarak, biz elimizden geleni yaparız" dedi.



AA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Ankara'da düzenlenen 7. OSB Enerji Zirvesi'nin açılışında konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK olarak yakın geçmişte yeni binalarına taşındıklarını ve çatılarını güneş enerjisi panelleriyle donattıklarını söyledi.

Güneş enerjisi santrallerinin kurulumunda önceliğin OSB'ler için de çatılar olduğunu aktaran Yılmaz, "Siz de bizim yaptığımızı yapın. Üstelik EPDK olarak size şebekeyi depo olarak kullanma imkanını da verdik ama oradaki bir sanayi parseline, sanayi için tesis edilmiş bir yere de güneş enerjisi kurmak ne kadar verimli bir yatırım, bunu da hakikaten iyi düşünmemiz lazım." diye konuştu.

Yılmaz, Ağrı OSB’de de bir yatırımcının sanayi parseline güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi kurmasına ilişkin, "Bu yatırımcımız, bize  'ben tesisi kurdum şimdi ne yapacağız' dedi. Biz de dedik ki o zaman bu tesisin altına bir sanayi tesisi yapacaksınız. Altına sanayi tesisini yaptı. Yani o  enerji tesisi yine çatı haline getirilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Tüketim noktasında üretim için teknik şartların elverişli ve sistem  dengesi ile arz güvenliği açısından bu bölgelerdeki üretimin belli bir oranda  olması gerektiğini aktaran Yılmaz, "İstediğiniz her yere yenilenebilir enerji tesisi kuramazsınız. Anadolu’da bir söz vardır. Önünüzden yiyin derler. Önce bir  çatılarımızı bitirelim. Çatılarımızın tamamına enerji üretim tesisleri kurduktan sonra birtakım imkanlar da elverdiği sürece EPDK olarak biz elimizden geleni  yaparız."  diye konuştu.

"DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ TEMSİLCİLERİNE ZORLUK ÇIKARTMAYALIM"

Bazı OSB’lerde dışarıdan gelen dağıtım şirketi temsilcilerinin tesislere girişine izin verilmemesi gibi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Yılmaz,  şunları kaydetti:

"Servis için gelen doğal gaz dağıtım şirketlerimize zorluk  çıkartmayalım. Doğal gazı kullanıyorsunuz, neticede bu ürünü getiren sistem  basınçlı borular. Bir sıkıntı olduğu takdirde, orada biz doğal gaz dağıtım  şirketine diyoruz ki buraya doğal gazı götür. Oranın bir de teknik bakıma ve  servise ihtiyacı var. Bunlarda da doğal gaz dağıtım şirketlerinin temsilcilerine  zorluk çıkarmayalım. Elbette orası OSB’ye ait bir yer ama dağıtım şirketi  temsilcileri oraya hizmet için geliyor."

İŞLETİM MALİYETLERİNDE VERİMLİLİK YÜZDE 30'A ULAŞABİLİR

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın da dernek olarak  enerjinin yoğun olarak tüketildiği alanlara dönük özel çalışmalar yaptıklarını  belirterek, "Sanayi de verimliliğin sağlanacağı en önemli sektörlerin başında  geliyor. Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği çalışmaları ve  yenilenebilir enerji uygulamaları ile tesislerin işletim maliyetlerinde yüzde  30'a varan oranlarda verimlilik sağlanabilir." dedi.

Sanayinin, bir ülkenin can damarlarından biri olduğunu dile getiren  Kalsın, “Ürettiğiniz sürece hayatta kalabilirsiniz. Bugün dünyanın en gelişmiş  ülkelerine baktığımızda hepsinin en güçlü yanlarının sanayi olduğunu görüyoruz.  Gayemiz daha çok üretmek, teknolojik, çevreci ve en az maliyetle üretip küresel  rekabette öne çıkabilmek." ifadelerini kullandı.

Enerjinin en yoğun tüketildiği sektörler arasında yer alan sanayide verimliliğin sağlanmasının de sanayiciler açısından büyük önem taşıdığına işaret  eden Kalsın, "Ürettiğimiz her birim başına harcadığımız enerjiyi ne kadar  düşürebilirsek maliyetimizi de o kadar düşürmüş olacağız. Bildiğiniz üzere toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 31,71'i sanayide gerçekleştiriliyor. Alt kırılımlarına baktığımızda ana metal sanayi yüzde 28, metalik olmayan mineral  üretimi sektörü ise yüzde 27 payla enerjinin en fazla kullanıldığı sektörler  olarak öne çıkıyor. Kimya petrol ürünleri yüzde 10, tekstil ve madencilik de  yüzde 9'luk payla ilk beşi oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.




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